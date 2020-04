Zachary Levi (Shazam) espère croiser la route de Black Adam

L’interprète de Shazam dans le DCEU s’est exprimé sur la possibilité de voir son personnage rencontrer sa némésis dans les comics, Black Adam. Alors que ce ne sera pas pour un des prochains films solo, il s’est montré enthousiaste à l’idée de représenter leur rivalité dans le futur.

Zachary Levi, qui interprète Shazam dans le DCEU depuis le film éponyme sorti l’année dernière, a récemment répondu à un fan sur la possibilité de le voir affronter Black Adam dans un futur film. Et, même si l’acteur a indiqué que ce ne sera pas pour tout de suite, comme il l’a déjà dit par le passé, il a exprimé son désir de le faire.

Lors d’un live sur Instagram, Levi a tout d’abord souligné qu’il n’apparaîtrait pas dans Black Adam, dont le tournage est prévu pour cet été. Au lieu de cela, il se prépare à tourner lui-même le deuxième film centré sur son personnage. Les prises de vues étaient aussi initialement prévues pour cet été, mais le coronavirus reportera peut-être la production.

Quoi qu’il en soit, les deux personnages auront donc droit à une aventure en solo, avant de peut-être pouvoir apparaître dans un film commun. Après avoir donc précisé que ce ne sera pas pour leur prochain long-métrage respectif, Levi s’est dit enthousiaste à l’idée de montrer les affrontements épiques auxquels les deux personnages se livrent dans les comics.

Étant donné l’excitation des fans à l’idée de voir les deux némésis s’affronter dans un film, il semble probable que DC veuille capitaliser sur cette possibilité et offrir aux fans ce qu’ils demandent. Selon toute vraisemblance, on devrait donc les voir réunis dans le même film, peut-être dès après les sorties de Black Adam et Shazam ! 2.

Black Adam et Shazam ! 2 avant de voir Zachary Levi et Dwayne Johnson s’affronter ?

Dans tous les cas, on pourra donc retrouver Shazam dans son deuxième film en solo. Quant à Black Adam, on pourra le découvrir dans un long-métrage qui a mis du temps à se mettre en route. En projet depuis des années, il est cette fois officiellement en préparation, et devrait commencer à être tourné cet été, pour une sortie prévue pour le 22 décembre 2021.

C’est Dwayne Johnson qui incarnera le personnage qu’il définit lui-même comme un antihéros plutôt qu’un méchant « classique ». Alors que Jaume Collet-Serra est attaché au projet pour le mettre en boîte, aucune autre information n’a en revanche filtré pour le moment sur le reste du casting.

Quant à Shazam ! 2, il est prévu pour le 30 mars 2022, ce qui laisse le temps aux membres impliqués de le terminer, même si sa date de tournage venait à être repoussée.