Zack Snyder développe un film sur la légende du Roi Arthur

Zack Snyder va enfin mettre fin à son histoire avec Warner Bros et DC très prochainement, quand son montage de "Justice League" sera sorti sur HBO Max. Le réalisateur a pour projet, ensuite, de faire un film tiré de la légende du Roi Arthur et il vient même d'en commencer le développement.

Zack Snyder s'attaque au Roi Arthur

Hormis l'exception Sucker Punch (qui reste un film très référencé), Zack Snyder a toujours basé ses oeuvres sur des matériaux déjà existants. Ce qui n'est pas, à proprement parler, un défaut. Ceci dit, son prochain film, Army of the Dead, sera néanmoins un scénario original. Une histoire avec des mercenaires et des zombies, dans un Las Vegas en quarantaine qui arrivera sur Netflix plus tard dans l'année. S'il semble très peu probable qu'il retravaille avec Warner sur l'univers DC (ou même tout court), il peut désormais penser à d'autres projets. C'est ce qu'il est en train de faire, comme il le dévoile dans une vidéo sur la chaîne YouTube Minutemen. Le réalisateur annonce qu'il travaille sur le développement d'un long-métrage basé sur la légende du Roi Arthur.

Je pense à une sorte de récit, quelque chose de fidèle au concept mythologique arthurien. Nous verrons . Peut-être que cela viendra à un moment donné.

Le réalisateur semble au travail mais rien n'est encore fait. Le chemin est encore long avant qu'un scénario soit bouclé et qu'un studio soit de mèche avec lui pour porter le projet. Mais on ne doute pas qu'il trouvera bien quelqu'un à Hollywood pour rendre concrète cette idée ambitieuse. Son style visuel très fort pourrait apporter un traitement novateur à cet univers très connu.

L'interview en entier est disponible ci-dessous :

Une légende déjà portée au cinéma

La légende du Roi Arthur a plus d'une fois été évoquée dans des films. Guy Ritchie en a proposé une version déjantée en 2017. Avant ça, Clive Owen a campé le personnage dans le long-métrage d'Antoine Fuqua. On a envie, aussi, d'évoquer Sean Connery, qui a été Arthur en 1995 dans Lancelot, le premier chevalier. En France, les récits arthuriens ont servi d'inspiration pour Alexandre Astier lorsqu'il a fait la série Kaamelott. Sa géniale création pour la télévision va connaître dès cette année une extension au cinéma.

Roi Arthur (Charlie Hunnam) - Le Roi Arthur ©Warner Bros

Difficile de résumer tout ce qui a été écrit sur le Roi Arthur, mais on doit parler forcément de la quête du Graal, qui résonnera à jamais dans l'imaginaire collectif. On peut aussi évoquer l'épée d'Excalibur, célèbre arme ancrée dans une pierre que le héros parvient à retirer. Il existe une mythologie riche à exploiter pour Zack Snyder et nous sommes curieux au plus haut point de voir ce qu'il pourrait en tirer.