Zack Snyder dévoile quel est son super-héros préféré

On a tous son avis sur les super-héros et la diversité permet à chacun de donner sa préférence à l'un d'entre eux en particulier. Zack Snyder s'y connaît en la matière, avec plusieurs adaptations tirées de comics. Le réalisateur dévoile l'identité de son personnage préféré.

Zack Snyder affiche sa préférence

Les super-héros ont pris tellement de place dans la pop culture actuelle que plus personne ne peut les ignorer. Grâce à la formule Marvel et quelques coups de DC, ils trustent fréquemment les hautes sphères du box-office. Ce qui est bien, c'est que de la diversité s'est installée, en plus des habituelles grosses figures que l'on connaît. Même des seconds couteaux ou des méchants ont droit à leur heure de gloire.

Lors de la DC Fandome, le réalisateur Zack Snyder a été interrogé sur l'identité du super-héros qu'il préférait. Son choix s'est orienté vers le Dr Manhattan de Watchmen. Un personnage très puissant qu'il connaît puisqu'il a dirigé une adaptation des comics d'Alan Moore. On ne s'attendait pas forcément à ça. L'actualité étant son montage de Justice League, on pensait qu'il allait citer Batman ou Superman, mais c'aurait été presque de la facilité.

Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Dr Manhattan, il n'est pas évident de le résumer rapidement. L'idéal serait de vous tourner vers le film de Snyder ainsi que la magnifique série diffusée l'an dernier chez HBO. Avant de devenir cet être bleu aux capacités divines, il est une personne normale. C'est à la suite d'une désintégration accidentelle qu'il parvient à se reconstruire sous cette identité de Dr Manhattan. Un personnage vraiment complexe, à la fois connecté aux hommes et pourtant à la fois si loin d'eux, également.

Zack Snyder, grand artisan du DCEU

On connaît l'amour de Zack Snyder pour les romans graphiques ou les comics. Quand il fait 300, Watchmen ou les films DC, il se base sur des œuvres déjà existantes. Même quand il laisse parler son imagination avec Sucker Punch, on y sent dedans toutes les inspirations qui le nourrissent. Avant que l'expérience Justice League ne tourne mal, il était l'un des artisans du DCEU, cet univers étendu qui devait concurrencer le MCU. Réalisateur de Man of Steel, Batman v Superman puis attendu pour porter la trilogie Justice League, il paraissait très compétent pour occuper ce rôle créatif au sein de la machine DC. Sa compréhension des personnages et de l'univers n'était plus à prouver. On aura l'occasion - on l'espère - de s'en rendre compte une dernière fois avec sa Snyder Cut de Justice League prévue pour 2021 sur HBO Max.