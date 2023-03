Zack Snyder fait une annonce mystérieuse par l'intermédiaire de Darkseid

Zack Snyder ne finira jamais de nous étonner. Alors qu'on pensait qu'il en avait fini avec DC et la Justice League, le cinéaste a récemment publié une mystérieuse vidéo, dans laquelle on peut entendre la voix de Darkseid qui a un message à faire passer. De quoi s'agit-il ?

Une histoire d'amour gâchée entre DC et Zack Snyder

Entre amoureux transis et détracteurs éternels, Zack Snyder est un cinéaste qui n'a jamais laissé les spectateurs indifférents. En effet, ses premiers films (L'Armée des Morts, 300, Sucker Punch) ont donné le ton sur le style très particulier de cet ancien réalisateur de spots publicitaires. Paradoxalement, c'est ce même style très tape-à-l'œil qui attire la Warner dans les années 2010. Ainsi, cette dernière qui détient les droits d'adaptation des comics DC souhaite donner un nouveau souffle à ses super-héros au cinéma. L'objectif étant de pouvoir évidemment concurrencer Marvel Studios qui, à ce moment-là, mettait en place son fameux MCU. Zack Snyder se retrouve donc à la tête d'un univers à construire et à développer.

En 2013 et en 2016 sortent donc respectivement Man of Steel et Batman V Superman : L'Aube de la Justice. Les deux films sont très bien accueillis commercialement... mais pas autant que le voudrait la Warner. Surtout, certaines critiques leur reprochent leur côté un peu trop sombre, en comparaison avec Marvel et ses films plus légers et grand public. Ces critiques auront raison de Zack Snyder, puisque suite à son départ de la réalisation de Justice League (pour des raisons personnelles), il est remplacé par Joss Whedon qui transforme le film. Tout cela avec l'accord tacite de la Warner.

Batman v Superman : L'Aube de la justice ©Warner Bros.

En 2020, à la suite de la demande de ses fans (le fameux #ReleaseTheSnyderCut), Zack Snyder revient aux affaires avec Zack Snyder's Justice League, un film qui respecte totalement ce qu'il avait pensé à propos des aventures de ses super-héros. Le film, diffusé sur HBO Max, est un énorme succès... mais Warner ne souhaite pas pour autant poursuivre avec le DCEU de Zack Snyder.

Une date à retenir

Aujourd'hui, les deux parties semblent être passées à autre chose. En effet, d'un côté, Zack Snyder a lancé un univers connecté très particulier sur Netflix via le film Army of the Dead. De l'autre côté, Warner a fusionné avec Discovery, devenant Warner Bros. Discovery. Les longs-métrages DC sont désormais pilotés par James Gunn et Peter Safran, qui ont décidé de faire disparaître totalement le DCEU de Zack Snyder pour remettre les compteurs à zéro. Pourtant, Zack Snyder a publié sur les réseaux sociaux un message énigmatique comme clin d'œil à son passage chez DC. Dans cette vidéo de quelques secondes, on peut ainsi y entendre Lord Darkseid (antagoniste majeur du film Zack Snyder's Justice League) exhorter ses fans à réserver la date du 28 au 30 avril.

Que se passera-t-il durant cette période ? Zack Snyder va-t-il annoncer une improbable suite de son DCEU à lui ? Rien n'est moins sûr. En effet, ces dates devraient être celle de la Snydercon, une convention qui permet aux fans du réalisateur de regarder ses productions en ligne avec lui. Au sein de cet événement, il devrait également ramener certains intervenants et parler de ses futurs projets. Parmi eux, il y a bien évidemment son prochain film Rebel Moon, un space opera qui sortira sur Netflix le 22 décembre 2023.

Une réconciliation vraiment impossible ?

Collider aurait toutefois lancé une hypothèse alléchante : en effet, dans son projet de refonte des films DC, Gunn et Safran souhaitent mettre en place la stratégie Elseworlds, chose qui leur permettrait de développer un DCU connecté tout en développant des projets qui n'auraient aucune continuité narrative avec ce dernier (comme c'est le cas pour les sagas Joker et The Batman, par exemple). Dans ces circonstances, les événements des films DC de Zack Snyder ont tout à fait leur place... et pourraient même se poursuivre.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Toutefois, cette restauration du Snyderverse serait peu probable car la sortie d'un nouveau Justice League du réalisateur pourrait faire de l'ombre à celui de Gunn et Safran. Quoi qu'il en soit, la seule chose à faire est d'écouter Darkseid et d'être au rendez-vous du 28 au 30 avril pour en savoir plus.