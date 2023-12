"C'est vrai" : Zack Snyder donne une réponse définitive à la suite du DCEU

Que reste-t-il du DCEU de Zack Snyder ? Après trois films, le réalisateur de "Man of Steel" a donné une réponse définitive au futur de ses super-héros, tous réunis dans "Justice League" sorti en 2021.

Zack Snyder et les super-héros : une longue histoire

La trajectoire de Zack Snyder dans l'univers des super-héros DC est à la fois riche et complexe, marquée par des œuvres qui ont divisé les critiques et enflammé les passions des fans. C'est en 2009 que le réalisateur a fait une entrée remarquable dans le monde des adaptations de bandes dessinées avec Watchmen. Bien que ce film ne fasse pas partie de l'univers DC actuel, il a établi Zack Snyder comme un réalisateur capable de donner vie à des récits de super-héros d'une manière visuellement époustouflante et narrativement audacieuse.

Puis, en 2013, l'ère de Snyder dans l'univers cinématographique DC a officiellement commencé avec Man of Steel. Ce film a posé les bases d'une nouvelle vision de Superman, apportant une perspective plus sombre et plus complexe au personnage iconique. Man of Steel a été un succès, ouvrant la voie à une série de films qui allaient former le socle de l'univers DC.

En 2016, Batman v Superman : L'Aube de la Justice a élargi cet univers, introduisant Ben Affleck dans le rôle de Batman et Gal Gadot en Wonder Woman. Ce film a été crucial pour définir le ton et la direction de l'univers DC de Snyder, bien qu'il ait divisé l'opinion publique. Son approche sombre et sérieuse a été soit acclamée pour sa profondeur, soit critiquée pour son manque de légèreté.

L'année suivante, Justice League était censé être le point culminant de la vision de Snyder, mais des circonstances personnelles l'ont contraint à se retirer du projet. La version finale, complétée par Joss Whedon, a dévié sensiblement de la vision originale de Snyder.

Ce n'est qu'en 2021 que les fans ont eu l'occasion de voir la Snyder Cut de Justice League, une version restaurée et étendue qui a été acclamée pour sa fidélité à la vision originale du réalisateur. Ce film a non seulement réhabilité l'approche de Snyder mais a également relancé les discussions sur l'avenir de l'univers DC sous sa direction.

Zack Snyder répond définitivement

Mais l'échec commercial de Justice League et le nouveau tournant de DC, qui souhaite désormais repartir de zéro avec les super-héros (et l'arrivée de James Gunn), a conduit Zack Snyder à s'éloigner. Depuis 2021, il a trouvé une nouvelle maison au sein de laquelle il s'épanouit : Netflix. Le géant du streaming lui a, en effet, laissé une totale liberté pour qu'il puisse mener à bien des projets personnels, très éloignés des super-héros du DCEU. Ainsi, le film de zombies Army of the Dead est sorti en 2021, et dans quelques jours, nous découvrirons la première partie de son space opera dantesque, Rebel Moon.

Zack Snyder étant correctement installé chez Netflix, de nombreux fans ont manifesté leur envie de voir le géant du streaming acquérir les droits pour que le réalisateur puisse poursuivre sa vision avec les super-héros DC. Malheureusement, ça restera de l'ordre du fantasme. En effet, le réalisateur a répondu à un post sur le réseau social Vero, pour confirmer que le Snyder Verse était définitivement terminé :

Le dernier film du DCEU de Zack Snyder restera donc sa version director's cut de Justice League.