Zack Snyder se verrait bien réaliser un film sur un personnage Marvel

Cinéaste ancré dans la réalisation des films de l'univers étendu de DC, Zack Snyder s'est récemment entretenu concernant la possible adaptation d'un personnage Marvel, lui qui a fait ses classes dans le genre du côté de Warner.

Une filmographie sous le signe Warner/DC

Zack Snyder est un réalisateur qui a longtemps officié chez Warner. En effet, le cinéaste a réalisé huit films au cours de sa carrière (son neuvième, Army of the Dead, est tourné et sera disponible cet été sur Netflix), dont sept pour le studio. Après Watchmen : Les Gardiens, inspiré d'une série de comics éditée chez DC Comics, avec Patrick Wilson et Jeffrey Dean Morgan, Warner lui fait de nouveau confiance et lui propose les projets Man of Steel en 2013 et Batman vs. Superman : L'Aube de la Justice en 2016.

Pour Justice League, l'histoire est plus compliquée puisque Joss Whedon, réalisateur d'Avengers, lui a succédé suite à une tragédie familiale. Cependant, avec l'échec de ce dernier film ne reflétant pas la version de Snyder, Warner a décidé d'écouter les fans et de leur proposer le film Justice League, initialement imaginé par le réalisateur de 300. Le réalisateur a ainsi toujours eu une cote plutôt élevée chez Warner, ayant réalisé à lui seul pas moins de quatre films DC. Cependant, Marvel, le grand concurrent de DC, ne laisserait pas insensible le cinéaste américain.

Justice League ©Warner Bros

De DC à Marvel ?

En effet, durant un entretien accordé à ComicBook Debate, le réalisateur a tout simplement répondu à une question concernant un personnage de l'univers Marvel qu'il voudrait adapter au cinéma.

Je choisirais "Elektra Lives Again". Connaissez-vous la bande dessinée de Frank Miller ? C'est un roman graphique sur Elektra. Daredevil fait ces rêves d'Elektra qui revient à la vie, et c'est vraiment cool et bizarre… C'est juste cool et beau. C'est ce que je ferais. Personne ne s'en soucie, mais c'est ce que je ferais.

Si jamais Zack Snyder avait la possibilité de réaliser un film Marvel, il ne serait pas un cas isolé. Bon nombre de cinéastes ou d'acteurs ont eu la chance de pouvoir travailler des deux côtés. Le dernier exemple en date est celui de James Gunn, qui a réalisé les deux premiers films sur Les Gardiens de la Galaxie pour le Marvel Cinematic Universe (MCU) et qui s'occupe également du film The Suicide Squad côté DCEU. Par la suite, il s'en ira réaliser dernier film de la trilogie des gardiens. Halle Berry qui a interprété Tornade dans la saga X-Men chez Marvel et Patience Phillips dans Catwoman chez DC ou encore Ben Affleck qui joue Batman dans le DCEU ainsi que Matt Murdock dans Daredevil peuvent également illustrer cette tendance de plus en plus commune.

Quid d'Elektra ?

D'ailleurs, concernant Daredevil, Snyder l'évoque dans un comics intitulé "Elektra Lives Again", qui ne fait que rêver de son amour de jeunesse Elektra, ayant perdu la vie. Alors que des rumeurs insistantes rapportent que Charlie Cox pourrait revenir en tant que Matt Murdock dans le MCU, un rôle qu'il avait déjà joué dans Daredevil sur Netflix, cette idée d'adapter ce comics n'est pas si étrange que ça. En effet, dans la série, Elektra interprétée par Élodie Yung, perd la vie.

Daredevil ©Netflix

Le fait est que les personnages d'Elektra et de Daredevil font partie d'un arc de comics assez sombre dans les propos, dans la manière de faire mais également dans l'esthétisme, axé sur des couleurs telles que le rouge, le marron, le gris et le noir. Bien que les personnages appartiennent désormais à Marvel Studios et donc à Disney, il est vrai qu'avoir une adaptation sombre serait un parti pris intéressant à avoir dans cet univers étendu, étant plus orienté pour un public familial.

Beaucoup de conditions sont donc réunies pour que ce comics puisse voir le jour à un moment ou à un autre. Sous la direction de Zack Snyder ? Affaire à suivre.