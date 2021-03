Zack Snyder's Justice League : avez vous remarqué le caméo du réalisateur ?

Depuis le 18 mars dernier la « Zack Snyder's Justice League » est disponible sur les plateformes de VOD. Pour ceux qui ont déjà vu le long-métrage, avez-vous remarqué le caméo de Zack Snyder ?

Zack Snyder's Justice League : la nouvelle version est disponible

Après des années d'attente et d'interrogations quant à son existence même, Zack Snyder's Justice League est enfin disponible. Après l'échec du film sorti en 2017, les fans ont réclamé la version de Zack Snyder qui, on le rappelle, avait quitté le projet en plein tournage suite à un drame familial. Contre toute-attente, la Warner a accepté et a laissé carte blanche au cinéaste. Zack Snyder s'est donc lâché et a signé une nouvelle version de 4h. Sortie le 18 mars dernier sur HBO Max et sur toutes les plateformes de VOD, cette nouvelle version a largement plus séduit les fans (voir notre critique).

Le caméo de Zack Snyder

Pour confirmer qu'il s'agit bien de sa version et de sa patte, Zack Snyder n'a pas hésité à faire son propre caméo dans le film. À la manière d'Alfred Hitchcock, le cinéaste s'est octroyé une courte apparition dans le film. À 16'42'' pour être exact, dans le café dont sort Lois Lane (toujours incarnée par Amy Adams), Zack Snyder peut être aperçu au second plan. Un caméo qui fait partie des reshoots que le réalisateur a effectués pour compléter les rushs de la version de 2017.

Avec le recul, ce caméo fait sens et est plus profond qu'il n'y paraît. Après tout, Lois Lane représente la figure du deuil dans Zack Snyder's Justice League. Elle a des difficultés à se relever de la mort de Superman, et se renferme dans la solitude et la tristesse. La séquence du caméo n'est donc pas anodine, puisque le réalisateur aussi sort d'un deuil difficile. En 2017, la fille de Zack Snyder est décédée, ce qui l'a entraîné à abandonner le tournage de Justice League. S'il choisi d'apparaître en arrière-plan du personnage d'Amy Adams, ce n'est sans doute pas sans raison. C'est une manière de mettre en exergue son propre deuil. Il met en scène le miroir de la vie, entre fiction et réalité, entre deux individus qui doivent affronter leur propre perte...