Zack Snyder's Justice League : découvrez qui est Darkseid, le puissant antagoniste du film

Il est le grand méchant de « Zack Snyder's Justice League », ajouté par le réalisateur dans son nouveau montage. C'est un peu l'équivalent de Thanos mais dans l'univers DC. Mais qui est donc le puissant Darkseid ?

Darkseid : le grand méchant est enfin là !

Initialement, il devait apparaître dans la première coupe de Justice League, celle qui a vu le jour en 2017. Mais après le départ de Zack Snyder, le méchant a été évincé de l'équation. Joss Whedon a préféré ne pas utiliser cette figure emblématique. Pourtant, le comédien Ray Porter avait tourné ses séquences. Dans la Zack Snyder's Justice League, le cinéaste a rendu hommage au travail du comédien en remettant Darkseid dans le nouveau montage du film. C'est d'ailleurs la première fois que cet antagoniste est adapté sur grand écran. Initialement, il devait être le grand méchant derrière la trilogie Justice League. Mais qui est réellement Darkseid ?

Un ennemi emblématique de l'univers DC Comics

Darkseid est créé en 1970 par Jack Kirby. Un immense nom de l'univers des comics qui a notamment beaucoup travaillé avec Stan Lee chez Marvel Comics. C'est également lui le créateur des Éternels, qui débarquent prochainement au cinéma. Darkseid est un seigneur de guerre à la tête de la planète Apokolips, considérée comme l'une des plus dangereuses de l'univers DC Comics. Initialement nommé Uxas, avant de prendre le nom de Darkseid, il est l'un des plus anciens ennemis de la Justice League. Ce méchant culte est considéré comme un nouveau Dieu, des êtres qui vivent dans le Quatrième Monde, et prospèrent grâce à une connexion à la Source, une énergie vitale qui coule partout dans l'univers. Apokolips s'oppose à New Genesis, une planète jumelle peuplée de bons Dieux, qui tentent de s'opposer à la folie de Darkseid.

Darkseid ©DC Comics

Apokolips représente les méchants Dieux. Ces derniers asservissent et conquièrent d'autres planètes avec leurs sbires : les Parademons. Des créatures extraterrestres qui apparaissent dans Justice League. Cette planète inhospitalière est l'endroit qui se rapproche le plus de l'enfer dans l'univers DC, que ce soit visuellement ou thématiquement.

Une force colossale

Darkseid est tout simplement l'un des super-vilains les plus puissants de tout l'univers DC. Capable de vaincre Superman lui-même en combat singulier, Darkseid possède une puissance sans limite. Une force incommensurable à travers laquelle il peut utiliser son Omega Beam, un faisceau d'énergie mortel qui peut désintégrer n'importe quoi. Ce mauvais Dieu peut également créer des portails, appelés Boom Tubes, qui lui permettent de voyager de monde en monde. Accompagné de sa garde royale, il a donc beaucoup de points communs avec Thanos de l'univers Marvel. Que ce soit dans sa représentation physique, comme dans le développement de son histoire. Darkseid a également des capacités qui englobent une super-force, une capacité de vol, l'immortalité et bien d'autres qui ne sont pas présentées dans le film (comme la télépathie, la nécromancie ou encore la création d'avatars).

Darkseid (Ray Porter) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios / HBO Max

Dans la Zack Snyder's Justice League, Darkseid est à la recherche de l'équation de l'anti-vie. Il s'agit d'un concept abstrait, d'une formule dangereuse qui permet de contrôler les esprits de tout être doué d'intelligence, quelle que soit son espèce. Elle est si puissante que même Superman ne peut pas y résister. C'est avec ce procédé que Darkseid crée l'univers « Knightmare », régulièrement présenté dans le DC Extended Universe (DCEU). Mais l'équation de l'anti-vie demeure un élément très mystérieux, et jamais complètement expliqué. De nombreux scénaristes ont apporté leur vision de la chose à travers les comics. Souvent décrite comme une force mystique, elle est pour d'autres une théorie scientifique. En tout cas, Jack Kirby a toujours laissé planer le doute quant à cette force étrange...