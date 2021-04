Zack Snyder's Justice League : le réalisateur dévoile une scène coupée du Joker

Quelques jours après sa sortie mondiale, Zack Snyder a dévoilé de nouvelles images de sa « Zack Snyder’s Justice League ». Le cinéaste vient de partager une scène coupée centrée sur le Joker, celle où Jared Leto prononce la célèbre phrase : « Nous vivons dans une société... »

Zack Snyder’s Justice League : le retour de Jared Leto

Le long-métrage est sorti le 18 mars dernier. Zack Snyder’s Justice League est une nouvelle version du film dévoilé en 2017. Après l’échec critique de la première version, finalisée par Joss Whedon, le cinéaste d’origine Zack Snyder a décidé de revenir sur une toute nouvelle vision de Justice League. Ainsi, il a repris les rushs d’origine, a tourné quelques séquences supplémentaires pour offrir une version de plus de 4h de Justice League. Pour l’occasion, il a même rappelé Jared Leto pour reprendre le rôle du Joker qu’il incarnait dans Suicide Squad.

Joker (Jared Leto) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros / HBO Max

Le comédien apparaît le temps d’une courte séquence dénommée « Knightmare ». Une scène rajoutée qui donne un aperçu du monde post-apocalyptique que le cinéaste aurait mis en scène dans les suites de Justice League. Un passage passionnant pour les fans de comics à travers lequel Batman monte une alliance fragile avec Mera, Deathstroke, Flash, Cyborg et le Joker. Le temps d’une conversation pleine de sous-entendus, le Dark Knight et le Joker s’affrontent dans une joute verbale impressionnante.

Une première scène coupée

Et malgré ses 4h de film, Zack Snyder n’a pas réussi à incorporer l’entièreté de son film. Le cinéaste a en effet coupé certains éléments de cette fameuse scène du Knightmare. Notamment une réplique du Joker présente dans la bande-annonce qui avait fait forte impression : « Nous vivons dans une société... ». Cette punchline, improvisée par le comédien, n’a pas été conservée dans le montage final. Zack Snyder vient donc de dévoiler la séquence complète qui intègre cette fameuse réplique.

Cette citation du Joker a joué un rôle central dans le marketing de Zack Snyder’s Justice League. C’était un moyen facile de faire parler du film et surtout du retour de Jared Leto dans les habits du Joker. Bien que cette scène coupée ne change pas le ton général de la séquence, elle met davantage en évidence la dynamique complexe entre Batman et sa Némésis. Malheureusement, les fans ne reverront plus l’opposition de ces deux figures emblématiques des comics. En effet, la Warner a annulé les suites de Justice League…