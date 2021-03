Zack Snyder's Justice League : les premiers avis sont tombés

Tout juste avant la sortie officielle de "Zack Snyder's Justice League", une flopée de premiers avis sont en train de tomber depuis quelques heures. Est-ce que cet événement a déjà fait des convaincus ? Découvrez une sélection de ces retours anticipés.

Zack Snyder's Justice League arrive dans quelques jours

Alors que la promotion délivre ses dernières cartouches pour achever de nous convaincre de se jeter sur Zack Snyder's Justice League, l'heure des premiers avis est arrivée. La presse américaine a eu la chance de voir ce montage de quatre heures en avant-première et elle ne se prive pas de nous dire sur Twitter ce qu'elle en pense. Des premiers retours forcément très observés par les fans, qui se demandent s'ils vont avoir le film de super-héros ultime.

Il n'existe guère de doute sur le fait que cette version va enterrer celle de Joss Whedon. En même temps, le niveau était si faible qu'on peut difficilement faire pire. Mais rien ne garantit vraiment que les ambitions de Zack Snyder vont déboucher sur un spectacle entièrement satisfaisant. N'a-t-il, justement, pas trop voulu en faire avec ce premier volet de sa trilogie avortée ? Nous aurons la réponse dans quelques jours. Par rappel, le film sera disponible en deux temps chez nous. D'abord le 18 mars, en achat digital. Puis le 31 mars, à la location sur toutes les plateformes de VOD.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Que disent les premiers avis ?

Zack Snyder's Justice League existe, je l'ai vu trois fois et c'est juste génial ! J'ai pris un énorme plaisir à le regarder à chaque fois et j'ai été frappé de voir à quel point il est bon et fonctionne autant ! Il y a plein d'action, c'est mené avec brio et la BO de Junkie XL est folle.

Je peux maintenant dire que j'ai vu Zack Snyder's Justice League et c'est de loin supérieur à la version cinéma. Les personnages ont un meilleur développement, c'est plein d'action, l'histoire est cohérente et il y a un paquet de moments terriblement badass. Un long film mais ça ne m'a jamais fatigué. Bien joué.

La Snyder Cut est remplie de scènes que les gens n'ont pas vues et qu'ils vont adorer. C'est réellement meilleur que la précédente version de Justice League. C'est le jour et la nuit. Je ne sais pas comment cette version aurait pu sortir dans les salles. Parfait pour HBO Max.

C'est le meilleur film de Snyder et le point culminant d'un chapitre qui a commencé avec Man of Steel et Batman v Superman. C'est également une meilleure rampe de lancement pour un large univers DC que tout ce que j'ai vu avant.

Zack Snyder's Justice League nous livre un ensemble plus complet qu'en 2017. Bien qu'il souffre de phases verbeuses et de la construction d'un monde, la Snyder Cut est une rare pièce personnelle dans l'impersonnel genre des films de super-héros. Est-ce mieux ? OUI ! Est-ce génial ? À vous d'en décider.

Zack Snyder's Justice League est largement supérieur à la catastrophe sortie en 2017. C'est un film cohérent désormais. Mais ça reste un film de quatre heures sur des gens qui cherchent des boîtes magiques. Ce n'est... Pas pour moi, mais je pense que ça va ravir les fans de Snyder.

J'ai vu (plusieurs fois) Zack Snyder's Justice League. Le film est ÉPIQUE. Les personnages comptent plus. Ils ont des buts et des émotions. Les méchants sont intimidants. Le mise en scène est magnifique. C'est EXCITANT ! Il est difficile de croire que certains ont pensé que cette histoire devait être mise en conserve.

Vous aurez compris que les retours sont majoritairement positifs, même si on sent parfois quelques petites réserves. Les avis sont unanimes sur le fait que ce montage de Justice League surpasse celui que l'on a vu dans les salles. Cependant, on sait que les premières reviews Twitter sont souvent dithyrambiques et qu'il vaut mieux se faire son propre avis au lieu de céder à un emballement précipité.