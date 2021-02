Zack Snyder's Justice League : quel sera le mystérieux caméo teasé par le réalisateur ?

Zack Snyder promet que sa nouvelle version de « Justice League » comprendra un caméo totalement inattendu. À l'heure actuelle, difficile de savoir de quel personnage il parle. Mais voici néanmoins quelques propositions.

Zack Snyder's Justice League

On touche enfin au but. Après la sa première version sortie en 2017, Zack Snyder s'apprête à présenter à ses fans une toute nouvelle coupe de Justice League. En 2017, le cinéaste n'avait pas pu terminer son film, remplacé en cours de route par Joss Whedon. Mais les visions des deux artistes sont entrées en collision, aboutissant à un film hybride, détruit par les critiques. Les fans frustrés ont réclamé pendant des années une Snyder's cut de Justice League. Après une longue hésitation, la Warner Bros a donné son feu vert à Zack Snyder pour proposer son montage. Zack Snyder's Justice League sera donc une toute nouvelle lecture du mythe DC. Attendu le 18 mars prochain sur HBO Max aux USA, il faudra patienter un mois de plus pour obtenir le film en France, sous forme de DVD et VOD. En attendant la sortie du film, sa promotion va bon train. Zack Snyder ne cesse de notamment divulguer de nouvelles images promotionnelles pour faire languir encore un peu plus son public. Parmi toutes les informations qu'il a lâchées, il a promis que Zack Snyder's Justice League réserverait un caméo inédit et impressionnant. Alors qu'on ne connaît pas l'identité de ce mystérieux personnage, voici quatre propositions :

Green Lantern

Green Lantern ©DC Comics

C'est sans doute l'hypothèse la plus probable. Déjà, dans la coupe de Justice League de 2017, Zack Snyder proposait une courte apparition d'un Green Lantern. Cette nouvelle version pourrait être l'occasion de donner plus de place à ce personnage emblématique, pourtant totalement absent du DC Extended Universe (DCEU). C'est quand même assez hallucinant qu'un personnage aussi célèbre auprès du public soit évincé de l'univers connecté DC, tout ça à cause du film de 2011. Zack Snyder's Justice League pourrait ainsi rectifier le tir avec une apparition possible de Hal Jordan, de John Stewart ou de n'importe quel membre du Green Lantern Corp. De plus, ce serait un bon moyen d'introduire la future série Green Lantern à venir prochainement sur HBO Max. Pendant un temps, certains fans pensaient même que Ryan Reynolds allait reprendre le rôle de Hal Jordan pour la Zack Snyder's Justice League. Mais le comédien a lui-même démenti la rumeur.

Black Adam

Black Adam ©Warner Bros Studios

Le problème avec la Zack Snyder's Justice League, c'est que le film n'est pas réellement connecté au DCEU. C'est simplement un film bonus. Les pontes de Warner ont confirmé que le long-métrage ne déboucherait sur rien, et que sa connexion au reste du DCEU est inexistante. Cela réduit donc le champ des apparitions. Mais on a le droit de rêver. Imaginons notamment une apparition de Black Adam. L'antagoniste de Shazam sera prochainement incarné par Dwayne Johnson dans son propre film. Réalisé par Jaume Collet-Serra, le long-métrage est attendu début 2022. Mais avant ce film en solo, Zack Snyder nous réserve peut-être un court caméo de Black Adam...

Supergirl

Supergirl (Melissa Benoist) - Supergirl ©CW

Comme pour Green Lantern, la cousine de Superman est actuellement absente du DCEU. À part une série portée par Melissa Benoist, la super-héroïne sera prochainement introduite dans l'univers connecté DC dans le futur film The Flash, sous les traits de Sasha Calle. Mais rien n'empêche Zack Snyder de lui aussi proposer sa propre Supergirl dans son montage de Justice League. Après tout, les précédents films du DCEU mis en scène par Zack Snyder ont confirmé que Superman n'est peut-être pas le seul kryptonien sur Terre. Une capsule ouverte à bord d'un vaisseau éclaireur kryptonien a été montrée dans Man of Steel. Zack Snyder a par la suite confirmé que cette capsule abritait Kara Zor-El, alias Supergirl. Ainsi, son apparition dans la Snyder's cut n'est pas impossible.

Harley Quinn

Harley Quinn (Margot Robbie) - Suicide Squad ©Warner Bros Studios

Qui dit Joker dit peut-être Harley Quinn. Avant même la sortie de Justice League en 2017, de nombreuses rumeurs annonçaient l'apparition d'Harley Quinn dans le film. Finalement, en tout cas dans la coupe de Joss Whedon, l'anti-héroïne n'est pas apparue. Mais dans la nouvelle coupe, tout est possible. Ainsi, puisque Zack Snyder a rappelé Jared Leto dans la peau du Joker, il a tout aussi bien pu rappeler Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn. Et puis, à l'heure actuelle, elle est l'une des protagonistes les plus populaires de tout le DCEU.

Voilà à peu près la liste des personnages qui pourraient potentiellement apparaître dans la Zack Snyder's Justice League en plus de ceux déjà confirmés. Il s'agit bien évidemment d'une liste non exhaustive, et on vous laisse nous communiquer d'autre possibilités.