Zack Snyder's Justice League : une nouvelle bande-annonce stylisée et mélancolique

À quelques semaines de sa sortie, "Zack Snyder's Justice League" se présente sous un nouvel aspect incroyable et sans espoir.

Zack Snyder’s Justice League : vous croyez au miracle ?

Dire que la version de Justice League de Joss Whedon a déçu les spectateurs serait un euphémisme. Ce désaveux a donné naissance à une pression énorme du public pour que Zack Snyder, le réalisateur original, ait droit d'avoir la chance de proposer sa version. Une histoire incroyable et complétement inédite, et ce encore plus par son dénouement, car Warner Bros. a bien fini par céder ! Avec une belle enveloppe de 70 millions de dollars, le réalisateur a pu peaufiner ce qui sera enfin sa version inédite de 4h ! Il a même fait revenir Jared Leto en Joker. Le film original comptait déjà au casting la présence d'Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher.

Justice League ©Warner Bros.

Dévoilé lors de la convention virtuelle IGN Fan Fest, un nouvel extrait de Zack Snyder’s Justice League - qui pourrait être le générique de fin du film ? – est accompagné de la chanson Time de Tom Waits. On y découvre de sublimes images de nos héros enchaînés

C'est dans la boîte

Ce nouveau trailer de Zack Snyder’s Justice League reprend le principe des Boîtes-Mères, ces appareils puissants originaires de la planète Apokolips. Elles ont été amenées sur Terre il y a des milliers d'années dans le but de la terraformer pour la rendre plus similaire à leur planète d'origine. Le plan a toutefois échoué et les boîtes furent gardées par les Amazones, les Atlantes et les humains. Au fil des années, elles ont été utilisées notamment dans la création de Cyborg et la résurrection de Superman.

Zack Snyder a confié que la Boîte-Mère qui est représentée dans ce nouveau trailer comprend des milliers d'indices sur ce que la suite du film pourrait réserver, bien que Warner Bros. n'en finit plus de répéter qu'elle n'existera jamais. L'imagerie que l'on y découvre est celle du Mur Source des bandes dessinées du quatrième monde de DC. Il s'agit d'une barrière géante entourant l'univers et le séparant du champ d'énergie cosmique connu sous le nom de Source.

Zack Snyder's Justice League ©HBO Max

On fait le mur ?

Le Mur Source est jonché des corps d'innombrables dieux morts du passé. Ils sont tous enchaînés et pris au piège dans des poses douloureuses et angoissantes, exactement comme les personnages de la Justice League vus ici. On peut y voir ce qu'aurait pu donner la suite du film avec les personnages qui seraient allés au-delà de l'atmosphère terrestre, eux aussi devenus des dieux. D'autres détails racontent la genèse des personnages. Le pistolet de Joe Chill et un collier de perles brisé rappelle le moment où le chevalier noir a perdu ses parents. L'image de Superman présente également un trou dans sa poitrine, rappelant aux spectateurs sa mort à la fin de Batman V Superman: l'aube de la justice. Le réalisateur l'a confié lui-même : vous pouvez regarder ce trailer pendant des heures pour en décortiquer tous les détails cachés.

Zack Snyder’s Justice League se dévoilera enfin, dans sa version de 4h, le 18 mars sur HBO Max presque partout dans le monde. Pour la France, il n'y a pour l'instant aucune information sur comment nous pourrons découvrir ce montage tant attendu.