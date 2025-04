Zelda : une grosse info officielle et une rumeur majeure sur le film

Alors qu’il est déjà le héros d’une des franchises de jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps, Link va avoir droit à son long-métrage en live action. Et le film "Zelda" a désormais une date de sortie.

Zelda va investir les salles de cinéma

Les principaux studios cinématographiques aiment se pencher sur les franchises de jeux vidéo à succès pour réaliser des films issus de ces jeux. Dans ce contexte, en novembre 2023, nous vous avions relayé une bonne nouvelle pour les fans de Zelda et du septième art. Nous vous avions expliqué qu’une adaptation du célèbre jeu en live action était en préparation.

Autre bonne nouvelle pour les fans : Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, a lui-même passé plusieurs années à travailler sur le développement du long-métrage, aidé du producteur Avi Arad. À l’annonce du projet, Shigeru Miyamoto avait aussi révélé que Nintendo serait « fortement impliqué dans la production » du film. Celui-ci sera réalisé par Wes Ball. Le cinéaste est connu pour avoir dirigé la trilogie Le Labyrinthe et plus récemment La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume.

Une sortie dans presque deux ans

Environ un an et demi après l’officialisation du film Zelda, ce dernier a une date de sortie. C’est sur le compte X de Nintendo que celle-ci a été révélée. On sait donc désormais que le long-métrage basé sur le jeu vidéo arrivera dans les salles mondiales le 26 mars 2027.

Ici Miyamoto. Avez-vous vu la courte vidéo que nous avons publiée dans Nintendo Today! il y a quelques heures ?

Nous y avons annoncé que le film The Legend of Zelda en prises de vues réelles, que je produis avec Avi Arad, fera sa sortie mondiale en salles le 26/03/2027. https://t.co/rtNCLV3nWp — Nintendo France (@NintendoFrance) March 28, 2025

La sortie du film Zelda ne sera donc pas pour tout de suite. Il faudra attendre presque deux ans pour le voir. Étant donné que les films sortent le mercredi en France, le long-métrage devrait sortir le 24 mars 2027 dans les salles de l’Hexagone.

Une trilogie à venir ?

Selon le site Production List, le seigneur de guerre Ganon sera le principal antagoniste du film Zelda. Il y cherchera la Triforce. Pour l’empêcher de la trouver, Link devra se lancer dans un périlleux voyage qui lui fera affronter différentes créatures, explorer des donjons et résoudre des énigmes. Une intrigue qui s’annonce fidèle à celle des jeux.

Le tournage de Zelda aura lieu en Nouvelle-Zélande. Et Sony et Nintendo semblent même déjà anticiper le succès du film. Car d’après le journaliste Daniel Richtman, ils compteraient produire une trilogie. Ils auraient ainsi l’intention de proposer un contrat de trois films aux acteurs choisis. Et de filmer ces trois longs-métrages sur une durée de six ans.