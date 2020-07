Zendaya et le créateur d'Euphoria ont tourné un film en secret - CinéSéries

La crise du coronavirus n'est pas encore terminée et l'industrie n'a pas encore repris son rythme de croisière. Sam Levinson en a profité pour tourner son nouveau long-métrage, "Malcolm & Marie", avec Zendaya et John David Washington dans les deux rôles principaux.

Zendaya retrouve Sam Levinson pour un projet secret

Le confinement n'est pas un frein à la création. Si, pour des raisons logiques et sanitaires, tous les tournages ont été interrompus ces derniers mois, quelques petits malins ont pu accoucher de nouveaux essais. C'est le cas de Sam Levinson, qui a tourné un film sur le sentiment d'amour, en huis clos. Titré Malcolm & Marie, en référence aux deux personnages principaux, il est largement inspiré du magnifique Marriage Story de Noah Baumbach - récit bouleversant sur la désintégration d'un couple. Deadline précise que ce film fait écho à "un certain nombre de thèmes sociaux qui touchent le monde actuel".

Si le script reste totalement préservé des regards indiscrets, on s'attend à la description d'une relation entre deux êtres qui se sont aimés et qui voient, peut-être, leur amour s'éteindre. Avec Zendaya et John David Washington dans ces rôles - deux acteurs de couleur -, il est possible que Sam Levinson y appose une réflexion politique. Que ce soit dans la série Euphoria ou le film Assassination Nation, il met dans ses oeuvres de l'énergie et pose un regard affûté sur le monde actuel.

Premier aperçu de Malcolm & Marie

Une seule première image est disponible, et elle donne une information de taille sur la direction artistique, avec du noir et blanc. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on précisera que le chef opérateur d'Euphoria, Marcell Rév, est aussi celui de Malcolm & Marie. De quoi laisser espérer une belle claque visuelle, encore.

La production de Malcolm & Marie s'est déroulée du 17 juin au 2 juillet, dans la Caterpillar House, en Californie. Un lieu à l'architecture particulière qui a été construit pour répondre à une conscience écologique. On ne sait pas encore si cela aura un impact dans le film mais ça devrait, dans tous les cas, donner un cachet visuel à cette histoire visiblement cloisonnée en un lieu unique. Le tournage s'est déroulé en accord avec les guildes américaines et répond aux protocoles sanitaires en vigueur pour éviter que le COVID-19 ne se répande. Aucune date de sortie n'est encore annoncée, la situation aux USA étant encore trop incertaine pour qu'une décision soit prise.