Zeno : le scénariste donne des précisions sur le remake de The Raid

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Cela fait maintenant quelques années que ce projet est prévu. Hollywood est en effet désireux d’adapter l’énorme classique indonésien « The Raid ». Le scénariste de ce remake donne quelques précisions sur le projet.

En 2011, les fans d’arts martiaux ont pris l’une des plus grosses claques de tous les temps. Gareth Evans offrait à son public l’incroyable The Raid. Une pépite du genre qui a vu une suite trois ans plus tard. À eux deux, les films ont rapporté approximativement 16 millions de dollars à travers le monde. Tandis que Gareth Evans aurait abandonné l’idée de faire The Raid 3, les Américains veulent produire un remake. Le scénariste de ce projet donne enfin quelques informations.

Joe Carnahan est toujours à la réalisation

En raison du succès de The Raid, le scénariste Adam G. Simon a été chargé d’écrire l’histoire du remake américain. Il vient d’ailleurs de donner quelques précisions sur son scénario au micro de Comicbook.com. Le film a déjà un titre : Zeno, tandis que Joe Carnahan doit toujours le réaliser. Mais ce remake aura une direction différente de l’original :

Le réalisateur Joe Carnahan, la star Frank Grillo et moi-même avons découvert ce qu’est réellement un remake, c’est finalement une réinvention. Il n’est pas nécessaire de refaire quelque chose qui est déjà exceptionnellement bien.

Effectivement, ça ne sert pas à grand chose de refaire exactement le même film que The Raid. Parce que ce classique du genre ne repose pas ses qualités sur son scénario qui tient sur un timbre poste, mais bien sur ses scènes d’action démentielles. Il est donc logique que l’équipe créative essaie de proposer quelque chose d’inédit. Adam G. Simon a expliqué comment l’idée de Zeno a évolué pendant l’écriture :

Quand j’ai commencé à écrire et à envoyer des pages à Joe, c’est devenu très personnel. C’est devenu notre propre bébé. Grâce à cette implication, une histoire a émergé. Un conte sur deux frères et une appréciation de la violence, de savoir pourquoi ils se battent avec autant de rage. Zeno est comparable à The Raid, comme Dredd l’est à Die Hard.

Adam G. Simons a même lâché quelques informations sur l’intrigue de ce remake. Selon lui, le récit ira bien au delà de ce qui est raconté dans The Raid :

Zeno est l’un des deux frères. Il est policier mais il est aussi brisé, fatigué. C’est un gars qui est sur le point de tout raccrocher. Puis, inopinément, il est forcé de participer à une opération. Zeno ne veut plus se battre mais il n’a pas vraiment le choix. Il doit creuser profondément en lui pour retrouver sa volonté de fer. C’est une histoire avec beaucoup de cœur. Le thème central demeure la fraternité. J’ajouterai ceci : Si vous aimez les films The Raid, vous aimerez Zeno.

Bref, même si on préférerait revoir un The Raid réalisé par Gareth Evans, il va falloir se contenter de ce remake. Après, c’est une assez bonne nouvelle de savoir que c’est Joe Carnahan qui va réaliser le projet. En effet, ce dernier est assez coutumier des films d’action, puisqu’on lui doit notamment Mise à Prix et Le Territoire des Loups. Zeno n’a pas encore de date de sortie.