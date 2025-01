Zoe Saldaña espère que Star Trek 4 pourra se tourner bientôt pour une bonne raison

Neuf ans après la sortie du troisième épisode, les fans sont toujours dans l’attente d’une suite. Star Trek 4 a été maintes fois annoncé et même l’une de ses stars, Zoe Saldaña aimerait voir le projet se concrétiser.

Star Trek 4 se fera-t-il un jour ?

Les « Trekkies » auront-ils un jour la chance de voir le quatrième volet de Star Trek au cinéma ? Ils ne sont pas les seuls à s’impatienter. Une star de la franchise à succès, Zoe Saldaña, a également exprimé un sentiment similaire.

Il faut dire que Star Trek 4 est en chantier depuis 2019, année durant laquelle Paramount Pictures avait confirmé que le film était en développement. Mais le quatrième opus a connu quelques rebondissements. Matt Shakman, initialement prévu à la réalisation, a dû laisser tomber à cause d’un conflit d’emploi du temps avec Les Quatre Fantastiques qu’il doit diriger pour Marvel.

On pensait le projet à l’abandon jusqu’à que J.J. Abrams fasse renaître l’espoir chez les fans. En 2022, celui qui est aussi producteur de la franchise, affirmait que Star Trek 4 était en plein dans la production. Cependant, il ne faudrait pas trop tarder car Zoe Saldaña craint qu’il ne soit trop tard.

Zoe Saldaña presse le studio pour que Star Trek 4 se fasse

Alors qu’elle est en pleine promotion du film Emilia Pérez réalisé par Jacques Audiard, Zoe Saldaña a accordé un entretien à Deadline. L’actrice d’Avatar a fait savoir combien elle espérait que le tournage puisse enfin se lancer. Outre son attachement à la série de films, c’est un autre détail qui la perturbe.

« J'aurais aimé que nous puissions le faire le plus tôt possible. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont la tête pleine de cheveux gris, donc nous devons le faire rapidement, si c'est le même casting qui va le reprendre à nouveau ».

En effet, le dernier épisode en date, Star Trek : Sans limites, est sorti en 2016. Zoe Saldaña doit trouver le temps long. Mais elle est prête à faire un effort, surtout si le quatrième volet se concentre sur la relation entre son personnage, Uhura et Spock qu’interprète Zachary Quinto.

« Cela fait une minute que j'ai repris contact avec Star Trek et toutes les aventures des personnages. Mais Uhura et Spock ont ​​toujours été attirés l'un par l'autre, il est tout simplement logique de voir quelle est la prochaine étape dans leur relation amoureuse et dans leur relation de travail également », estime-t-elle.

Pour l’instant, aucune information sur l’histoire n’a été dévoilée ni même sa potentielle date de sortie.