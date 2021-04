Zola : la bande-annonce sulfureuse du nouveau Spring Breakers

C'est nulle part ailleurs que sur Twitter que viennent les racines de "Zola", nouveau long-métrage estampillé A24. Taylour Paige et Riley Keough campent deux femmes lancées dans une aventure tumultueuse. La bande-annonce vient de sortir et elle a des allures de "Spring Breakers."

Zola : le nouveau gros coup d'A24 ?

La petite société de production A24 est devenue en très peu de temps un gage de qualité pour les cinéphiles. Le cinéma indépendant actuel lui doit beaucoup et la dynamique n'est pas prête de s'enrayer. L'un des prochains titres à venir est Zola de Janicza Bravo. Taylour Paige et Riley Keough campent les têtes d'affiche de cette production qui a fait sensation lors de sa présentation à la dernière édition du Festival de Sundance. Plus d'un média s'est enflammé pour cette future pépite aux allures de Spring Breakers. On n'osera pas prédire que Zola atteindra la puissance du chef-d'œuvre Harmony Korine mais on a l'impression d'en retrouver quelques senteurs dans ce nouvel aperçu.

Zola ©A24

Le film s'attarde sur son héroïne principale qui prête son prénom au titre. Serveuse à Detroit, elle fait la rencontre de Stefani, une strip-teaseuse qui l'invite à ce qui devait n'être qu'un week-end débridé en Floride. Zola ne se doute pas qu'elle s'embarque dans une galère où les rebondissements vont s'enchaîner. Il sera autant question d'un proxénète mystérieux que d'un dangereux gang.

Un thread Twitter est devenu un film

L'histoire de Zola dira peut-être quelque chose aux plus fervents utilisateurs de Twitter. C'est sur le célèbre réseau social que vient l'inspiration du scénario. En 2015, Aziah “Zola” Wells dégaine sur son compte personnel un thread (une série de tweets liés par un unique sujet) dans lequel elle déballe une improbable histoire vraie qui est la sienne. Les retweets et commentaires pleuvent, des célébrités en parlent et, au bout du compte, cette affaire devient un long-métrage.

On sait que les histoires réelles fortes n'échappent que rarement aux griffes d'Hollywood et c'est encore une bonne occasion de le vérifier. Le thread n'existe plus aujourd'hui mais il est possible, à condition de comprendre l'anglais, de se tourner vers l'article Zola Tells All: The Real Story Behind the Greatest Stripper Saga Ever Tweeted signé par David Kushner chez Rolling Stone. De quoi vous ouvrir l'appétit avant la sortie de Zola qui n'est, malheureusement, pas encore planifiée en France.