Zombieland : le caméo de Bill Murray était écrit pour un autre acteur

En 2009, le cinéaste Ruben Fleischer se fait un nom auprès du grand public grâce à sa comédie « Bienvenue à Zombieland ». Une œuvre devenue culte notamment grâce au caméo de Bill Murray. Mais cette apparition était à l'origine écrite pour un autre.

Ruben Fleischer signe un véritable classique en 2009. Avec Shaun of the Dead, le film Bienvenue à Zombieland devient une référence du genre : la comédie de zombies. Le cinéaste réunit une joyeuse bande pour trucider du mort-vivant composée de Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg, et Abigail Breslin. Le film reçoit des critiques largement positives et rapporte plus de 102 millions de dollars à travers le monde pour un budget de 24 millions.

Le caméo de Bill Murray est totalement culte

Une des scènes marquantes du film demeure le caméo inoubliable de Bill Murray. Une séquence totalement culte et hilarante qui voit l'acteur dans son propre rôle. À un moment donné dans le récit, les protagonistes débarquent à Hollywood et décident de squatter la maison de l'acteur. La star de S.O.S Fantômes est finalement encore vivante et s'amuse à faire peur à ses nouveaux invités. La suite vous la connaissez sans doute, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va éviter de spoiler.

Mais, apparemment, cette scène culte n'a pas été écrite pour Bill Murray, mais pour un autre acteur de sa génération. Le producteur et scénariste Paul Wernick a récemment expliqué sur son compte Twitter, que cette scène avait été écrite pour un autre.

En effet, le script original prévoyait l'acteur Patrick Swayze dans cette apparition mémorable. Malheureusement, c'était une période difficile pour l'acteur, qui luttait contre un cancer du pancréas. Patrick Swayze était trop malade pour se déplacer sur le plateau et tourner cette scène. Il est décédé peu de temps avant la sortie de Bienvenue à Zombieland.

D'autres célébrités auraient pu jouer le jeu. Des acteurs comme Dustin Hoffman, Dwayne Johnson, Matthew McConaughey, Jean-Claude Van Damme, Joe Pesci, Kevin Bacon ou encore Sylvester Stallone ont été imaginés dans le rôle. Chaque caméo avait été écrit spécialement pour l'artiste prévu, avec donc des scènes à l'image de l'interprète.

Le choix du casting s'est finalement avéré être gagnant tant l'apparition de Bill Murray est restée dans les mémoires. L'acteur a aimé cette auto-dérision et est même revenu pour un autre caméo dans Retour à Zombieland, sorti l'année dernière.