Zone Hostile : c'est quoi ce film Netflix avec Anthony Mackie ?

Netflix débute l'année avec déjà un premier gros film d'action. Dans "Zone Hostile, Anthony Mackie se retrouve à combattre des robots pour empêcher une attaque nucléaire. La plateforme lancera ce long-métrage de Mikael Håfström dès le 15 janvier prochain.

Zone Hostile : de quoi ça parle ?

Netflix a repéré plusieurs filons qui fonctionnent pour ses projets originaux et le cinéma d'action se présente comme un genre particulièrement rentable. Les 6 Underground, Tyler Rake ou Spenser Confidential ont tous eu leur quart d'heure de gloire, avec des belles audiences au compteur. Ce n'est certainement pas dans cette catégorie que les amoureux de cinéma exigeants trouveront du plaisir mais il en faut pour tous les goûts. Le premier gros projet d'action de la plateforme en cette année 2021 se titre Zone Hostile.

Le film se résume assez rapidement : un pilote de drone est envoyé dans une zone militarisée particulièrement dangereuse pour travailler avec un autre soldat androïde et stopper une attaque nucléaire qui pourra faire de gros dégâts. Un pitch qui tient sur pas grand chose et qui a la particularité de se dérouler dans un futur plus ou moins proche. D'après les premières images, la principale menace du film sera des robots et le duo tentera de les éliminer avec le plus de style dans un théâtre de guerre aux tonalités très grises.

Un futur succès ?

Les bases posées, on espère avoir notre dose de scènes d'action. Le partenariat entre les deux personnages principaux reste une curiosité (les amitiés homme/machine peuvent permettre d'aborder des problématiques intéressantes) mais on mentirait si on disait qu'on attend autre chose que des moments spectaculaires. Zone Hostile peut compter sur la présence d'Anthony Mackie. Un acteur qui est déjà apparu dans le Marvel Cinematic Universe et qui va prendre encore plus d'importance dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Il partagera l'écran avec Damson Idris (The Twilight Zone, Black Mirror).

Zone Hostile est la nouvelle réalisation de Mikael Håfström, un metteur en scène suédois qui a déjà signé des films comme le thriller fantastique Chambre 1408, le bourrin Evasion (avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger) ou encore Le Rite, une petite tentative d'horreur avec Anthony Hopkins.

Étant donné les derniers succès Netflix avec les films d'action, on peut estimer que Zone Hostile arrivera rapidement à se faire une place parmi les titres les plus vus du moment. Il suffit d'une seule personnalité connue pour que le public vienne voir de quoi il en retourne. Retrouvez ci-dessous la dernière bande-annonce :