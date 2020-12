Zone hostile sur Netflix : Anthony Mackie dans une bande-annonce musclée

Anthony Mackie met de côté Marvel et son costume de Faucon pour enfiler celui d'un soldat androïde dans "Zone hostile". Le film Netflix réalisé par Mikael Håfström se dévoile avec une bande-annonce. Sortie prévue le 15 janvier sur la plateforme de streaming.

Anthony Mackie en soldat androïde pour Zone hostile

Dans Zone hostile (Outside the Wire en VO), un jeune pilote de drone est chargé de surveiller une zone militaire. Pour cela il est amené à travailler avec un officier qui se révèle être un androïde. Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une de l'article), ce dernier explique qu'il n'y a que deux personnes habilitées à savoir ce qu'il est. Et, par ailleurs, le duo va avoir une mission bien particulière : trouver un dispositif apocalyptique convoité par des insurgés.

Avec ce concept on peut s'attendre à une relation en quelque sorte de maître / élève entre les deux protagonistes. Le premier n'ayant pas d'expérience sur le terrain pourra compter sur son supérieur pour l'aider. Mais, surtout, tout est fait pour qu'Anthony Mackie, la star du film, s'éclate dans des scènes d'action qui défouraillent. Ses capacités semblent sans limite, avec une force et une vitesse hors du commun qui lui permettront d'affronter tous les dangers.

L'interprète de Faucon dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) va pouvoir s'en donner à cœur joie sans avoir à partager l'écran avec le reste des Avengers.

Nouveau succès après The Old Guard et Tyler Rake ?

À l'évidence, il ne faudra pas s'attendre à un scénario trop élaboré dans Zone hostile. Mais avec ses séquences musclées le film devrait convaincre ceux qui auraient apprécié les autres productions Netflix : The Old Guard et Tyler Rake. Le premier met en scène Charlize Theron en guerrière immortelle, quand le second voit Chris Hemsworth jouer un mercenaire chargé de sauver un jeune garçon.

Avec Anthony Mackie pour porter Zone hostile, il ne serait pas étonnant que le succès soit encore au rendez-vous pour Netflix. Et si c'est le cas, une franchise pourrait même naître. Aux côtés de l'acteur sont notamment présents Damson Idris, Emily Beecham, Michael Kelly, sans oublier Pilou Asbæk (Game of Thrones). Le film est prévu pour 15 janvier 2021.