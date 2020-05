InuYasha : un spin-off va débarquer d'ici la fin de l'année

Qui se souvient d'"InuYasha" ? Cet anime tiré du manga éponyme de Rumiko Takahashi avait marqué les années 2000 avec ses 193 épisodes et ses 3 films d'animation. La série avait même connu une diffusion française régulière sur la chaine NT1 à partir de 2008. Pour les fans qui souhaitaient revenir dans cet univers du Japon Médiéval où se croisaient Hanyo et Yokai, leurs voeux sont donc exaucés avec ce spin-off nommé "Hanyo no Yashahime".

Dans la japanimation des années 2000, on parle souvent des shonen tels que Naruto, One Piece et Bleach. On oublie souvent qu'entre 2000 et 2004, InuYasha a aussi marqué les esprits. On parle pourtant d'une adaptation d'un manga écrit par la maman d'Urusei Yatsura (Lamu en VF) et Ranma 1/2. Il est probable que le contexte 100% nippon ait joué sur sa réception à l'international. En effet, la série se déroule durant l'ère Sengoku (du 15ème à la fin du 16ème siècle), une époque où le Japon est sans cesse fragilisée par des conflits militaires. En ces temps, les humains sont sans cesse menacés par des créatures surnaturelles nommées Yokai. Dans ce contexte, InuYasha est un cas à part puisqu'il est lui un hybride mi-humain, mi-Yonkai. La série suit donc ces aventures palpitantes, entre mystère sur son passé et affrontements épiques.

Hanyo no Yashahime suivra les évènements de la série animée aux 193 épisodes. Nous découvrirons ainsi les aventures de Moroha, Towa et Setsuna, trois demi-démons femelles. Moroha est la fille d'InuYasha et de Kagome, tandis que Towa et Setsuna sont les enfants de Sesshōmaru, le demi-frère d'InuYasha.

Rumiko Takahashi supervisera le projet

Rumiko Takahashi, la créatrice du manga, fera partie de l'équipe technique de la série animée puisqu'elle assurera le chara-design des personnages. Sa présence est donc un gage de crédibilité et de cohérence par rapport à la continuité de l'oeuvre. Coté studio, c'est le célèbre Sunrise qui en assurera la production. Le studio est bien connu pour son travail sur la saga Gundam ou bien Neon Genesis Evangelion. De plus, Hanyo no Yashahime verra le retour de Teruo Sato, Yoshihito Hishinuma et Kaoru Wada. En effet, ces trois personnes assuraient le travail de réalisateur, chara-designer et compositeur de la série animée InuYasha. Pour finir, il faudra noter que même si le spin-off aura une sortie japonaise à partir de l'automne, il devrait rapidement arriver sur nos terres occidentales puisque Viz Media a confirmé avoir acquis les droits de diffusion.

En attendant, vous pouvez toujours (re)visionner la série InuYasha, qui est disponible sur ADN.