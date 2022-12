Al Pacino fait une intervention remarquée aux Game Awards

Al Pacino a fait une apparition improbable et amusante sur la scène des Game Awards 2022. L'acteur était présent pour remettre le prix de la meilleure performance durant la cérémonie de récompenses de jeux vidéo.

Al Pacino remet un prix aux Game Awards

Dans la nuit du 8 au 9 décembre se déroulaient les Game Awards 2022. Un rendez-vous important pour le monde des jeux vidéo, équivalent des Oscars dans le cinéma, qui n'hésite pas à mettre les moyens pour proposer des moments marquants. Car si des jeux sont déjà allés chercher des célébrités d'autres médiums (comme Léa Seydoux avec le jeu Death Stranding), la cérémonie fait de même pour accroître sa popularité.

Cette année, on a ainsi pu voir plusieurs interprètes de renom. L'acteur Keegan-Micharl Key est notamment venu présenter un extrait du film Super Mario Bros. Léa Seydoux était elle dans la salle pour assister à la cérémonie, tandis que Daniel Craig et Rian Johnson ont offert une petite vidéo pour introduire des nommés. Mais le moment le plus surprenant (pour nous) est peut-être l'arrivée improbable d'Al Pacino sur scène pour remettre un prix.

L'acteur est venu remettre le prix de la Meilleure Performance de l'année. On a pu voir la réaction enjouée dans la salle (le "wow" de Manon Gage du jeu Immortality), tandis que la star n'a pas caché son enthousiasme tout en admettant qu'il s'agissait d'une "expérience inattendu" pour lui. Et même s'il a eu bien du mal à lire son prompteur, il est parvenu à remettre le prix à Christopher Judge pour God of War Ragnarok.

L'acteur continue de surprendre

Al Pacino n'est évidemment pas celui qu'on associerait en premier au monde du jeu vidéo. L'acteur est clairement d'une autre génération, ce qui rend d'autant plus touchante son intervention car fait avec envie. Rappelons qu'en plus de cinquante ans de carrière, Al Pacino a eu l'occasion d'apparaître dans une quantité de rôles, tous plus variés les uns des autres. On a pu le voir en flic comme en truand, en Parrain de la mafia ou en coach d'une équipe de football américain, en junkie ou en braqueur désespéré, et même en Satan !

Al Pacino ©The Game Awards

Ces dernières années, ses rôles sont moins notables, même s'il était fortement appréciable de la voir apparaître le temps d'une scène dans Once Upon a Time… in Hollywood (2019) et surtout dans The Irishman (2019) de Martin Scorsese. A défaut de le voir être nommé aux prochains Oscars, on se contentera donc de cette apparition sur une scène dédiée aux jeux vidéo.

