Anthony Hopkins partage une vidéo touchante de son combat contre l'alcoolisme

Anthony Hopkins, aussi fantastique soit il en tant qu'acteur, a connu des heures sombres dans sa vie. Il a tenu à fêter ses 45 ans de sobriété avec une vidéo.

Anthony Hopkins : un des grands

Anthony Hopkins a commencé sa carrière au théâtre dans les années 60. Il est très rapidement repéré par des producteurs de cinéma qui lui offrent des rôles sur grands et petits écrans. Sa carrière décolle avec ses apparitions dans Elephant Man de David Lynch en 1980 et Le Bounty de Roger Donaldson en 1984. Mais le vrai tournant, celui qui lui offrira une place au panthéon du cinéma mondial, c'est bien sûr son interprétation du Docteur Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, face à une Jodie Foster qui n'en mène pas large.

Le rôle lui vaut un Oscar qu'il reprendra pour notre plus grand plaisir dans Hannibal et Dragon rouge. Derrière, le Gallois enchaîne les prestations marquantes, de Dracula à Nixon en passant par Rencontre avec Joe Black ou Amistad. Anobli en 1993, les plus jeunes le connaissent également aujourd'hui pour son rôle d'Odin dans la franchise Thor.

Thor : le monde des ténèbres © Marvel studios

Alors qu'il fêtera ses 83 ans le 31 décembre, il a tenu à revenir sur un autre accomplissement de sa vie, loin des plateaux de tournage, mais dont il est très fier.

Hopkins : un acteur sobre

Homme de son temps malgré son âge avancé, Anthony Hopkins est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter sur lequel il est suivi par plus de 720 000 fans. L'acteur a surpris tout le monde hier en y postant une vidéo de l'ordre de l'intime dans laquelle il confie qu'il est sobre depuis maintenant 45 ans.

Il rappelle en préambule combien cette année 2020 aura été compliquée, pleine de deuils et de tristesse pour de très nombreuses personnes à travers le monde. Se voulant néanmoins positif, il rappelle qu'il y a 45 ans, il a eu la prise de conscience qu'il se dirigeait tout droit vers un désastre. À l'époque, comme il se souvient, il buvait énormément, jusqu'à en mourir. S'il ne souhaite pas sonner comme un prêcheur, il eut ce matin-là au réveil une pensée qui lui demandait simplement "Veux-tu vivre ou mourir ?". Son choix s'est alors porté plutôt vers la vie. Et cette pensée lui a suffi pour ressentir un grand soulagement et "la vie a été incroyable.". Même s'il a eut des jours sans et souvent des doutes, il veut soutenir ceux qui luttent encore aujourd'hui avec les problèmes de dépendances.

Ne pas baisser les bras

Maniant les mots à merveille, il lance une formule qui fait mouche : "Aujourd'hui, c'est le lendemain qui vous préoccupait tellement hier.". Il cible en particulier les plus jeunes, leur demandant de ne surtout pas abandonner et de continuer à se battre sans jamais baisser les bras. Anthony Hopkins leur conseille de rester audacieux, promettant que le résultat ne se fera pas attendre puisque de puissantes forces leur viendront en aide. C'est cet état d'esprit que le comédien a adopté toute sa vie avec la réussite que l'on lui connait.