Arnold Schwarzenegger opéré du cœur : il rassure les fans

Arnold Schwarzenegger est une superstar du cinéma, mais il n'en reste pas moins un homme qui peut être victime d'ennuis de santé. Opéré il y a quelques jours pour un problème de cœur, l'Américain a tenu à rassurer ses fans sur sa forme.

Arnold Schwarzenegger : un homme connecté

Arnold Schwarzenegger a toujours été un homme très occupé. Superstar des années 80 et 90, il est apparu dans de nombreux films cultes comme Predator, Conan le barbare, Total Recall et, bien sûr, dans la saga Terminator. Au début des années 2000, il a pourtant mis sa carrière d'acteur de côté pour se lancer en politique. L'Autrichien naturalisé américain devient alors, de 2003 à 2011, gouverneur de Californie avec un certain succès.

Revenu au cinéma au début des années 2010, il n'a jamais vraiment refait briller le box-office dans des films dans lesquels il tient le premier rôle. Même les derniers volets de Terminator ont eu du mal à trouver le public.

Sa côte de popularité n'en est néanmoins pas en berne, l'acteur étant toujours aussi adulé à travers la planète. Arnold Schwarzenegger est aujourd'hui très présent sur les réseaux sociaux et régale ses fans avec ses vidéos décalées et son humour. Pendant le confinement, il a partagé de nombreuses vidéos de ses animaux de compagnie Whiskey et Lulu. Les animaux sont toujours avec lui dans sa maison, même s'il s'agit d'un poney et d'un âne...

Le comédien s'est à nouveau servi des réseaux sociaux ces dernières jours, mais pour parler cette fois-ci d'un sujet un peu plus grave.

Il est de retour

Si ce n'est pas l'information la plus connue de la vie d'Arnold Schwarzenegger, il faut savoir que le comédien souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Il doit donc se faire régulièrement opérer du cœur, comme ce fut déjà le cas en 1997 et en 2018. Il y a quelques mois, il se faisait opérer pour changer sa valve pulmonaire. Aujourd'hui, c'est sa valve aortique que le colosse de 73 ans s'est fait remplacer. Si l'opération est tout sauf légère, l'acteur a rassuré ses fans sur le succès de celle-là en postant une photo post-opératoire de lui tout sourire.

Il en a profité, en légende des clichés, pour remercier le personnel de la Cleveland Clinic. Schwarzenegger dit se sentir fantastiquement bien, confiant qu'il est déjà allé se promener dans les rues. Dans les trois autres photos qui accompagnent la première, on le voit effectivement en extérieur, prenant la pose avec les statues de Thomas Jefferson, de Jessie Owens et d'Abraham Lincoln. En commentaires de la publication, de nombreux fans lui souhaitent un bon rétablissement. Des messages de sa famille se mêlent à ceux des anonymes, avec son fils Patrick qui le supplie de ne pas faire de musculation trop tôt ! On peut raisonnablement penser qu'il attendra probablement quelques semaines avant de s'approcher à nouveau d'une haltère. A voir pour son apparition sur les plateaux de tournage.

Fin et début de la série noire

Arnold Schwarzenegger a en effet signé pour être la star et le producteur exécutif d'une série télé développée par Skydance Television. Ce sera sa première incursion dans le monde des shows télévisés scénarisés. Ce programme est créé par Nick Santora, le papa de Scorpion. Il mettra en scène une histoire d'espionnage international mettant un père et sa fille au centre de l'intrigue. Le paternel sera donc joué par l'ancien gouverneur de Californie. Sa progéniture sera incarnée par Monica Barbaro, qui sera prochainement à l'affiche de Top Gun : Maverick.

Il sera bientôt également du casting de l'intrigant Kung Fury II: The movie, que l'on espère encore plus fou que le premier. Dans les projets à plus grande échelle, il sera aux côtés de Danny DeVito et d'Eddie Murphy dans la suite de Jumeaux, logiquement appelée Les Triplés. Malgré les années et son opération, Arnold Schwarzenegger sera donc encore et toujours, dans les mois à venir, très occupé !