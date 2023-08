Angus Cloud, acteur d'Euphoria, est décédé à 25 ans

Angus Cloud, l'interprète de Fezco dans la série "Euphoria", est décédé ce 31 juillet 2023 d'une "possible overdose". L'acteur avait 25 ans et avait été révélé par la série HBO.

Mort d'Angus Cloud à 25 ans

Né le 10 juillet 1998 à Oakland en Californie, Angus Cloud est décédé le 31 juillet 2023. Les causes de sa mort n'ont pas été confirmées pour le moment. Cependant, un communiqué rapporte (via Deadline) que vers 11h30 la mère de l'acteur aurait appelé les urgences pour signaler une "possible overdose". C'est à l'arrivée des secours qu'Angus Cloud, 25 ans, a été déclaré mort.

Sa famille a par la suite publié un communiqué confirmant son décès.

C'est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un être humain incroyable aujourd'hui. En tant qu'artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards.

Une semaine auparavant, Angus Cloud avait perdu son père et, d'après ses proches, il avait eu "beaucoup de mal à surmonter cette perte". On apprend enfin qu'il luttait contre une maladie mentale.

Les hommages des membres d'Euphoria

Angus Cloud avait été révélé par à la série Euphoria. Durant les deux saisons, il interprétait Fezco, un petit dealer proche de Rue (Zendaya). Dans la saison 2, son personnage prenait une autre dimension. Il devenait alors beaucoup plus touchant aux côtés de Lexi (Maude Apatow), et permettait au comédien de sortir du lot.

Suite à cette terrible nouvelle, plusieurs collaborateurs d'Angus Cloud ont réagi. La chaîne HBO, via le compte Twitter d'Euphoria, s'est montrée "incroyablement attristée d'apprendre le décès d'Angus Cloud. Il était immensément talentueux et faisait partie intégrante de la famille HBO et Euphoria."

Sam Levinson, le créateur de la série, s'est lui exprimé auprès d'EW :

Il n'y avait personne comme Angus. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d'entre nous, contre l'addiction et la dépression. J'espère qu'il savait combien de cœurs il avait touché. Je l'aimais. Je l'aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille.

Storm Reid, qui interprète la sœur de Zendaya dans Euphoria, ainsi que Javon Walton, le frère d'Angus Cloud dans le show, ont également rendu hommage à l'acteur via Instagram.