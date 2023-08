Arleen Sorkin, l'actrice à l'origine d'Harley Quinn, est décédée

Voir aussi

Un gars, une fille (au pluriel) : TF1 rend hommage à Chouchou et Loulou

TF1 rend hommage à la série culte "Un gars, une fille" en proposant une reprise de différents sketchs de Jean Dujardin et Alexandra Lamy, remis au goût du jour et interprétés par de nombreux comédiens et personnalités. On fait la revue de ce solide casting.