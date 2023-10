Mort de Dariush Mehrjui, réalisateur de "La Vache" et grand cinéaste iranien

Le cinéaste Dariush Mehrjui, réalisateur de l'oeuvre majeure du cinéma iranien "La Vache", a été assassiné avec sa femme à son domicile près de Téhéran. Il avait 83 ans.

Le couple Mehruji a été assassiné

C'est un terrible événement qui vient d'endeuiller le cinéma mondial. Âgé de 83 ans, Dariush Mehrjui a été poignardé à mort avec son épouse Vahideh Mohammadifar dans leur maison de Zibadasht près de Téhéran le 14 octobre 2023. Dans un entretien récemment publié, celle-ci avait déclaré au journal Etemad que leur domicile avait été cambriolé et qu'elle avait été menacée par un individu.

Les autorités judiciaires de la région où vivait le couple ont néanmoins annoncé qu'"aucune plainte n'avait été déposée concernant l'entrée illégale dans la villa de la famille Mehrjui et le vol de leurs biens." Elles ont ajouté que :

Au cours de l’enquête préliminaire, nous avons constaté que Dariush Mehrjui et son épouse avaient été tués par de multiples coups de couteau au cou.

Mohammad Mehdi Asgarpour, responsable de la Maison du Cinéma, principal syndicat des cinéastes iraniens, a confirmé la triste nouvelle.

Une figure majeure du cinéma iranien

Dariush Mehrjui est né le 8 décembre 1939 à Téhéran. Il connaît une révélation précoce. Il n'a en effet que 30 ans lorsqu'il réalise La Vache, son deuxième long-métrage après Diamant 33 sorti en 1966. La Vache, considéré par beaucoup comme le point de départ de la Nouvelle Vague iranienne, est ainsi un des films majeurs du cinéma iranien.

La Vache

Cinéaste influencé par la littérature et le théâtre, de son pays comme du monde entier, il réalise en France le documentaire Le Voyage au pays de Rimbaud en 1985. Son film suivant Les Locataires est un grand succès.

Par la suite, Dariush Mehrjui réalise des comédies noires et des films-portraits au ton mélodramatique sur des femmes, notamment dans les années 90 avec les films Sara, Pari et Leila. Golshifteh Farahani, grande actrice iranienne, a tourné à deux reprises avec Dariush Mehrjui : en 1997 pour Le Poirier et en 2007 dans Santouri. Elle lui a rendu hommage sur Instagram.