Mort de Benji Gregory, enfant star de la série culte Alf

Benji Gregory, l'interprète du jeune Brian Tanner dans la sitcom culte "Alf", a été retrouvé mort dans sa voiture avec son chien. L'ancien acteur avait 46 ans.

Benji Gregory de la série Alf est mort à 46 ans

Les plus âgés l'ont vu sur Antenne 2, d'autres sur France 2 ou encore RTL2 à l'occasion des nombreuses rediffusions d'Alf (1986-1990), Benji Gregory était ce jeune enfant aux côtés de l'extraterrestre poilu qui donnait son nom à la série culte. Enfant star des années 1980 et 1990, il est mort le 13 juin à 46 ans. C'est sa sœur, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, qui l'a révélé auprès du New York Times. Benji Gregory et son chien d'assistance ont été retrouvés morts dans sa voiture, devant une banque de Peoria, en Arizona. D'après les premiers éléments de l'enquête, il se serait endormi dans son véhicule et aurait succombé à "un coup de chaleur". L'Arizona étant frappé par de très fortes températures depuis plusieurs semaines.

Rebecca Hertzberg-Pfaffinger a également publié un message sur son compte Facebook où elle écrit :

C'est avec le cœur lourd que ma famille a subi une perte bien trop précoce. Ben était un fils, un frère et un oncle formidable. Il était agréable à côtoyer et nous faisait souvent rire. En fouillant dans ses affaires, je me surprends à rire de ses petites vidéos ou de ses notes, entre deux crises de larmes.

Une carrière courte

Né le 26 mai 1978 à Panorama City en Californie, Benji Gregory a fait ses débuts à 6 ans en apparaissant dans un épisode de L'Agence tous risques (1984). Après avoir enchaîné plusieurs rôles à la télévision, il s'est retrouvé sur le grand écran avec Jumpin' Jack Flash (1986), comédie d'espionnage portée par Whoopi Goldberg. La même année, il a obtenu le rôle de Brian Tanner dans la sitcom Alf. C'est ce rôle qui l'a fait connaître grâce au succès de la série, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Un programme culte qui voyait un extraterrestre débarquer dans la maison de la famille Tanner. Ces derniers acceptent de l'héberger le temps qu'il parvienne à réparer son vaisseau. Mais ils devront surtout le cacher de leurs voisins bien curieux.

Après quatre saisons, Alf s'est terminée et la carrière de Benji Gregory n'a pas duré. Le jeune acteur préférant suivre une autre voie. Il s'est ainsi enrôlé dans l'US Navy en 2003. Il a ensuite obtenu un diplôme de météorologiste-océanographe. Puis, en 2005, il fut libéré de ses obligations militaires envers la Marine pour raisons médicales.