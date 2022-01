Bob Saget, star de "La Fête à la maison", est mort

Visage mythique de "La Fête à la maison", et voix de Ted Mosby dans "How I Met Your Mother", Bob Saget est décédé le 9 janvier 2022 à 65 ans. Sa famille et ses proches lui ont rendu hommage.

Bob Saget est décédé

Le comédien Bob Saget a été retrouvé mort ce 9 janvier 2022 à Orlando, dans une chambre de l'hôtel Ritz-Carlton. La cause de son décès est encore inconnue et une enquête est en cours. La famille de Bob Saget a établi un communiqué pour confirmer son décès et exprimer sa peine.

Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd'hui. Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, jouer en direct et réunir des gens de tous horizons par des rires. Nous vous invitons à vous souvenir de l'amour et des rires que Bob a apportés au monde.

Le père de La Fête à la maison

Bob Saget aura principalement marqué les esprits des spectateurs en interprétant Danny Tanner dans la série La Fête à la maison. Durant huit saisons, de 1987 à 1995, il fut ce père endeuillé qui élevait seul ses trois filles. Parmi ces dernières, il y avait Michelle, interprétée par les très jeunes Mary-Kate et Ashley Olsen. Avec les jumelles et ce rôle de gentil papa poule qui resta accroché à l'image de Bob Saget, la série devint culte pour toute une génération.

La Fête à la maison ©ABC

Après La Fête à la maison, l'acteur apparu dans quelques séries en tant que guest. Il prêta également sa voix à Ted Mosby dans How I Met Your Mother, avant de reprendre son rôle de Danny Tanner dans La Fête à la maison : 20 ans après (2016-2020). Outre ses apparitions devant l'écran, Bob Saget était un humoriste reconnu. Il était toujours actif et devait encore jouer son spectacle en 2022. Il avait d'ailleurs tenu une performance de deux heures à Jacksonville quelques heures avant sa mort.

Les hommages de ses partenaires et amis

Plusieurs personnalités ont fait part de leur tristesse suite au décès de Bob Saget. Parmi elles, Mary-Kate et Ashley Olsen ont rendu un bel hommage au comédien dans un communiqué partagé par le magazine People :

Bob était l'homme le plus aimant, compatissant et généreux. Nous sommes profondément attristées qu'il ne soit plus avec nous mais il continuera d'être à nos côtés pour nous guider avec beaucoup de grâce, comme il l'a toujours fait. Nous pensons à ses filles, à sa femme et à sa famille et leur présentons nos condoléances.

Judd Apatow, Ben Stiller ou encore Kat Dennings (avec qui il avait tourné durant une saison de Raising Dad) se sont également exprimés via leurs réseaux sociaux.