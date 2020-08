Chadwick Boseman, star de Black Panther, est décédé à 43 ans

Chadwick Boseman est mort ce vendredi après une longue lutte contre le cancer. Il était notamment connu pour son interprétation de Black Panther.

La panthère noire s'est endormie

Nous apprenons en effet le décès de Chadwick Boseman à l'âge de 43 ans. L'acteur souffrait depuis 4 ans d'un cancer du colon dont il n'avait jamais parlé publiquement. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, il est révélé que les films tournés par l'Américain ces dernières années l'ont été entre d'innombrables séances de chirurgies et de chimiothérapies. On peut également y lire qu'incarner Black Panther à l'écran fut son plus grand honneur.

Chadwick Boseman s'est éteint auprès de sa femme et de ses proches dans sa maison de Los Angeles.

Chadwick Boseman, un acteur tout terrain

S'il est en effet plus connu pour son incarnation de T'Challa, roi du Wakanda, le comédien avait, à 43 ans, une carrière déjà bien remplie.

Il débute à la télévision au-milieu des années 2000 avec des apparitions dans plusieurs séries à fortes audiences. On le croise alors dans New York 911, New York, police judiciaire, Les Experts : Manhattan. Commençant à se faire une jolie réputation auprès des directeurs de casting, il enchaîne avec d'autres apparitions dans des séries établies. Urgences, Lie to Me, Cold Case : Affaires classées, Persons Unknown, The Glades, Castle, Detroit 1-8-7, Justified, Fringe... le comédien multiplie les efforts pour percer et il est partout !

Des efforts qui commencent à payer en 2012 avec un premier rôle au cinéma dans le film d'action The Kill Hole. Mais c'est en 2012 et le film 42 qui le propulse sur le devant de la scène. Il y incarne Jackie Robinson, figure emblématique du sport aux Etats-Unis. Il fut en effet le premier joueur de baseball afro-américain à avoir évolué en Ligue Majeure. Sa signature avec les Brooklyn Dodgers marqua l'histoire.

L'année d'après, c'est dans la veste du chanteur soul James Brown qu'il se glisse dans Get on up. C'est pourtant en 2016 que sa carrière va connaître un tournant lorsqu'il est choisi pour incarner la Panthère noire dans l'univers Marvel. Il sort les griffes pour la première fois dans Captain America: Civil War. En 2018, c'est la consécration mondiale avec Black Panther. Le succès du film fait de lui un symbole de la lutte contre le racisme. On le retrouve alors dans le MCU dans Avengers : Infinity war et Avengers : Endgame.

En 2019, il tient l'affiche d'un thriller d'action assez remarqué, Manhattan Lockdown, dans lequel il joue un policier qui isole l'île de Manhattan pour appréhender un bandit. On avait pu le découvrir dernièrement dans Da 5 Bloods de Spike Lee, sorti sur Netflix en 2020.

L'acteur avait remporté de nombreuses récompenses lors de sa carrière :

Hollywood Black Film Festival 2008 : Meilleur court métrage pour Blood Over a Broken Pawn

CinemaCon 2014 : Star masculine de demain

Festival international du film de Santa Barbara 2015 : Virtuoso Award du meilleur acteur pour Get on Up

BET Awards 2018 : Meilleur acteur pour Marshall Meilleur acteur pour Black Panther

MTV Movie & TV Awards 2018 : Meilleure performance dans un film pour Black Panther Meilleur héros pour Black Panther



44e cérémonie des People's Choice Awards 2018 : Star masculine de cinéma de l'année pour Black Panther

25e cérémonie des Screen Actors Guild Awards 2019 : Meilleure distribution pour Black Panther

Black Reel Awards 2019 : Meilleur acteur pour Black Panther

50e cérémonie des NAACP Image Awards 2019 : Meilleur acteur pour Black Panther

Chadwick Boseman devait bientôt se lancer dans le tournage de Black Panther 2.