Chance Perdomo, star de "Gen V" et de la franchise "After", est décédé

Tristesse à Hollywood, où le jeune acteur Chance Perdomo, star des séries "Les Nouvelles aventures de Sabrina" et "Gen V" est décédé le 30 mars 2024 dans un accident de la route.

Décès accidentel de Chance Perdomo

L'acteur britannico-américain Chance Perdomo, seulement âgé de 27 ans, est tragiquement décédé ce samedi 30 mars 2024 dans la région de Los Angeles, suite à un accident de moto. C'est son agent qui en a fait la triste annonce, via un communiqué :

C'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès prématuré de Chance Perdomo à la suite d'un accident de moto. Les autorités ont indiqué qu'aucune autre personne n'était impliquée. Sa passion pour les arts et son insatiable appétit pour la vie ont été ressentis par tous ceux qui l'ont connu, et sa gentillesse se perpétuera chez ceux qu'il aimait le plus. Nous demandons que le droit à l'intimité de la famille soit respecté, alors qu'elle pleure la perte de son fils et frère bien-aimé.

Né à Los Angeles le 20 octobre 1996, Chance Perdomo fait ses débuts dans la série de la BBC Hetty Feather en 2017. Il se fait ensuite remarquer dans le téléfilm, toujours pour la BBC, Killed by my debt. Sa performance lui vaut alors une nomination aux BAFTA en 2019 dans la catégorie Meilleur acteur.

Star montante de Netflix

Avec la série Les Nouvelles aventures de Sabrina, dont il tient un des rôles principaux durant les deux saisons du show Netflix, Chance Perdomo acquiert ainsi une plus grande notoriété. Il rejoint alors la franchise populaire After à partir de 2021, et incarne le personnage de Landon Gibson dans After : Chapitre 3, After : Chapitre 4 et After : Chapitre 5. En 2023, il fait partie du casting principal de Gen V sur Prime Video, spin-off de la série culte The Boys.

Les producteurs de Gen V se sont eux aussi exprimés via un communiqué :

"Nous n'arrivons pas à nous y faire. Pour ceux d'entre nous qui l'ont connu et ont travaillé avec lui, Chance était toujours charmant et souriant, une force de la nature enthousiaste, un artiste incroyablement talentueux et, plus que tout, une personne très gentille et adorable. Même écrire à son sujet au passé n'a pas de sens. Nous sommes désolés pour la famille de Chance, et nous pleurons la perte de notre ami et collègue. Serrez vos proches dans vos bras ce soir."