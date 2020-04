Christophe est mort : saviez-vous qu'une de ses chansons figure dans Kill Bill 2 ?

Le chanteur Christophe est mort ce jeudi 16 avril à l’âge de 74 ans des suites d’une maladie pulmonaire. Ayant écrit la bande-originale de quelques films au cours de sa carrière, l’une de ses chansons a été reprise plus tard par Quentin Tarantino pour son "Kill Bill 2".

Le chanteur Christophe, qui a signé de nombreuses musique cultes au cours de sa carrière, est décédé ce jeudi 16 avril 2020 à 74 ans après avoir contracté une maladie pulmonaire. Outre sa carrière sur scène, il avait signé les musiques de quelques films dont celle du long-métrage de Georges Lautner, La route de Salina, sorti en 1970.

Le film, porté par Mimsy Farmer, Robert Walker Jr et l’actrice de légende Rita Hayworth, était centré sur un jeune hippie du nom de Jonas qui s’arrête dans une maison isolée sur la route de Salina lors d’un périple. Lorsqu’il entre dans la maison, la mère et sa fille qui y habitent, Mara et Billie, le reconnaissent immédiatement comme étant leur fils et frère Rocky, disparu quatre ans plus tôt. Mais quand le jeune homme n’accepte plus d’être Rocky pour Billie après être tombé amoureux d’elle, la situation se dégrade entre les trois protagonistes.

Considéré comme un film culte sur la culture hippie malgré son échec commercial à sa sortie, La route de Salina compte de nombreux admirateurs dont le réalisateur Quentin Tarantino, célèbre pour sa culture cinéma. Et, comme il en a l’habitude avec certains de ses films préférés, il a profité de sa position pour glisser dans l’une de ses œuvres quelques clins d’œil au long-métrage.

Tarantino glisse un hommage à la musique de Christophe dans Kill Bill 2

Outre la réplique d’Esteban Vihaio, qui interprète le père de Bill dans Kill Bill 2, et qui indique à la Mariée que son fils vit sur la « Route de Salina » lorsqu’elle vient lui demander où il se trouve, le deuxième volume contient aussi une référence musicale au film de Lautner.

Dans la scène où la Mariée marche à travers le désert pour retourner à la caravane de Budd après que celui-ci l’a enterrée vivante, la musique Sunny Road to Salina, signée Christophe & The Chase peut ainsi être entendue. Ainsi que son titre le suggère, à l’origine, la chanson était l’une de celles ayant été écrite et utilisée dans le film de Lautner.

L’apparition de la musique dans Kill Bill montre à quel point Tarantino l’apprécie. Malgré son habitude à glisser des références à ses films préférés dans ses propres œuvres, le cinéaste n’a pas réalisé un grand nombre de films au cours de sa carrière, et a donc dû choisir les références qu’il voulait y inclure. On peut donc deviner que toutes celles qui y sont présentes sont particulièrement appréciées par Tarantino.