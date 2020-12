Chuck Yeager, pilote star de "L'Étoffe des héros", est mort

Nous apprenons ce 8 décembre 2020 la disparition de Charlie "Chuck" Yeager à l'âge de 97 ans. L'homme a marqué l'histoire de l'aviation en devenant le premier pilote à avoir brisé le mur du son. Son épouse a annoncé la triste nouvelle sur le compte Twitter de l'aviateur.

Victoria Yeager a écrit : "Je vous annonce avec beaucoup de tristesse que l'amour de ma vie, le général Chuck Yeager est décédé".

Avec émotion, elle se souvient de son époux :

Une vie incroyable, bien vécue, le plus grand pilote de l'Amérique et son héritage de force, d'aventure et de patriotisme restera à jamais dans nos souvenirs.