Claudine Auger, première James Bond girl française, est décédée

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’actrice française Claudine Auger, qui incarnait Domino Vitali dans Opération Tonnerre, quatrième film de la franchise James Bond, est décédée à l’âge de 78 ans, à Paris. Elle fut la première James Bond Girl française, et son rôle reste un modèle du genre.

Claudine Auger, l’actrice française qui gagna une reconnaissance internationale grâce à son rôle dans Opération Tonnerre, est morte mercredi 18 décembre à Paris, des suites d’une longue maladie, à l’âge de 78 ans. C’est grâce à ce film, réalisé par Terence Young et qui l’a mise en scène aux côtés de Sean Connery, que la jeune femme née le 26 avril 1941 à Paris, sublimera une carrière commencée dans le mannequinat et sur les planches. Elle est la première dauphine de Miss Monde 1958, avant de s’initier au théâtre et d’obtenir des petits rôles au cinéma.

Claudine Auger, de « reine de beauté » à James Bond Girl

Son premier grand rôle est celui d’Isabelle de Saint-Mars dans Le Masque de fer d’Henri Decoin, sorti en 1962, face à Jean Marais et Jean Rochefort. Et c’est à partir d’Opération Tonnerre, où elle incarne Domino Vitali, d’abord maîtresse de l’ennemi de James Bond puis devenant l’alliée de l’agent secret, que sa carrière prend de la hauteur. Claudine Auger incarne parfaitement la James Bond Girl de l’époque, un personnage sexy, souvent en maillot de bain et combishort. Pour ce rôle, elle sera choisie face à des actrices comme Raquel Welch et Faye Dunaway.

En assurant ce rôle, elle a ouvert la voie à une présence récurrente d’actrices françaises dans ce rôle. Dans le désordre, ce sont ensuite Olga Kurylenko, Eva Green, Carole Bouquet, Léa Seydoux et Sophie Marceau qui auront ce rôle. Si Claudine Auger, parce qu’elle était la première et c’était les années 60, n’est pas aujourd’hui la plus populaire, sa présence dans un des meilleurs films de la franchise 007 et sa prestation font qu’elle est, avec Eva Green, une des James Bond Girls les plus iconiques.

Après son rôle dans Opération Tonnerre, Claudine Auger travaillera essentiellement dans le cinéma italien, mais sera aussi présente dans plusieurs films de Jacques Deray, dont L’Homme de Marrakech en 1966, Flic Story et Un papillon sur l’épaule.