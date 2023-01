Décès d'Annie Wersching, actrice de Vampire Diaries et du jeu The Last of Us

Actrice chaleureuse et attachante, Annie Wersching est décédée des suites d'un cancer à 45 ans. La comédienne avait été vue dans "24 heures chrono", "Vampire Diaries" ou encore le jeu "The Last of Us".

Annie Wersching décède à 45 ans

Née le 28 mars 1977, l'actrice Annie Wersching est décédée ce 29 janvier 2023 à 45 ans. La comédienne avait été diagnostiquée d'un cancer en 2020, mais avait continué à tourner, apparaissant dans six épisodes de The Rookie (2019-2022), et dans autant d'épisodes de Star Trek: Picard (2022). Mariée au comédien Stephen Full, elle laisse derrière elle trois enfants nés en 2010, 2013 et 2018.

Annie Wersching - Timeless ©NBC

Son mari s'est exprimé sur cette terrible perte dans un communiqué émouvant partagé par Deadline :

Il y a un trou caverneux dans l'âme de notre famille aujourd'hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le combler. Elle trouvait l'émerveillement dans les moments les plus simples. Elle n'avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre que l'aventure vous trouve. 'Allez la trouver. Elle est partout'. Et nous le ferons. Alors que je conduisais nos garçons, les véritables amours de sa vie, dans l'allée et la rue sinueuses, elle criait BYE ! jusqu'à ce que nous soyons hors de portée de voix et dans le monde. Je peux encore l'entendre sonner. Bye mon amie. 'Je t'aime, petite famille'.

De 24 heures chrono à The Last of Us

Annie Wersching avait débuté sa carrière à la télévision dans un épisode de Star Trek: Enterprise en 2002. Après être apparue dans des shows importants comme Charmed et Angel, elle obtient un de ses rôles les plus marquants dans la saison 7 (puis la huitième) de 24 heures chrono. Elle incarnait alors l'agent du FBI Renée Walker qui se rapproche au fil des épisodes de Jack Bauer avant de décéder dans le 17e épisode de la saison 8.

Annie Wersching - 24 heures chrono ©Fox

La comédienne avait ensuite enchaîné les rôles, tantôt secondaires, tantôt récurrents. Comme dans la saison 1 de Bosch, dans les saisons 6 et 7 de The Vampire Diaries (mémorable Lily Salvatore) ou encore dans Timeless (2017-2018) et Runaways (2017-2019).

Mais Annie Wersching ne s'était pas limitée aux séries télévisées. Elle avait également servie de modèle et prêté sa voix à Tess pour le jeu The Last of Us. Dans l'adaptation de HBO, c'est Anna Torv qui a repris ce rôle.

Le créateur Neil Druckmann a également partagé son émotion suite à cette terrible annonce, et apporté son soutien à sa famille.