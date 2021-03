Décès de Cliff Simon, acteur culte de la série "Stargate SG-1"

Il était un des ennemis les plus marquants de la série "Stargate SG-1". Cliff Simon est mort dans un tragique accident de kitesurf. Il avait 58 ans.

Cliff Simon n'est plus

C'est avec stupéfaction que nous apprenons la mort de l'acteur Cliff Simon. Il avait eu mardi 9 mars 2021 un accident de kitesurf sur la plage de Topanga Beach en Californie qui s'est avéré fatal. C'est sa femme qui a annoncé la triste nouvelle sur le compte officiel de l'acteur.

Colette Simon a rendu hommage à son mari, saluant "un homme authentique, un aventurier, un marin, un nageur, un danseur, un acteur, un auteur". Avec émotion, elle rajoute qu'il a été " aimé par trop de gens pour tous les mentionner, et a eu un grand impact sur tant de vies. C'était un frère, un oncle, un neveu, un cousin et un ami merveilleux et très aimé.".

Cliff Simon était âgé de 58 ans.

Un touche à tout extraordinaire

Né en Afrique du Sud, Cliff Simon a tout d'abord brillé en tant que nageur, se qualifiant même pour les Jeux Olympiques de 1984 de Los Angeles. Gymnaste de niveau professionnel, il se lance dans une carrière de danseur qui lui fait traverser le monde, jouant même au Moulin Rouge en 1989.

Ses premiers pas d'acteurs se font dans la série Egoli: Place of Gold dans laquelle il apparaît pendant 6 ans. Il se décide alors à partir tenter sa chance à Hollywood et déménage à Los Angeles au début des années 2000. Cliff Simon apparaît alors dans un petit rôle dans Nash Bridges. À la même époque, il décroche néanmoins ce qui restera son rôle le plus emblématique : celui de Ba'al dans la série Stargate SG-1. Il offrira ses traits à cet ennemi emblématique pendant 6 saisons. Il renfilera même le costume en 2008 dans le film Stargate: Continuum.

Stargate SG-1 ©Showtime

Cliff Simon deviendra un invité de marque dans des séries comme 24h chrono, Castle, ou The Americans. En 2020, il était le présentateur de l'émission Into the Unknown dans laquelle il voyageait en solo à travers le monde, dans certains des endroits réputés comme les plus extrêmes et les plus intimidants, à la recherche d'indices cachés sur certains des mythes les plus effrayants de tous les temps.