Mondialement connu pour son morceau culte "Gangsta's Paradise", le rappeur Coolio est mort le 28 septembre 2022 à l'âge de 59 ans. Suite au succès immédiat de "Gangsta's Paradise", intégré au film "Esprits rebelles", il s'est lancé dans une carrière d'acteur, sans y trouver la popularité qu'il a eu en tant que rappeur.

Coolio a rejoint le "Gangsta's Paradise"

Né le 1er août 1963, Artis Leon Ivey, plus connu sous le nom de Coolio, s'est éteint le 28 septembre 2022 à Los Angeles. Rappeur, producteur et acteur, il débute sa carrière en 1994 avec son premier album solo It Takes a Thief. La reconnaissance arrive très vite, avec en 1995 la publication de la chanson Gangsta's Paradise, une reprise de la chanson de Stevie Wonder Pastime Paradise. Les paroles sont différentes, évoquant dans la chanson de Coolio la vie dans les ghettos.

Le succès est immédiat. Gangsta's Paradise devient le single le plus vendu de l'année 1995 et s'écoule à près de 6 millions d'exemplaires dans le monde. En 1996, Coolio reçoit le Grammy Award dans la catégorie "Best Rap Solo Performance". Ce sommet musical pour Coolio lui ouvre alors les portes du cinéma. Il est en effet convaincu par son label Tommy Boy Records de ne pas construire immédiatement un album autour, mais plutôt de l'inclure d'abord dans le film Esprits Rebelles avec Michelle Pfeiffer. Le film et le morceau, ainsi que le clip réalisé par Antoine Fuqua - et qui lance sa carrière -, marquent profondément toute une génération. Gangsta's Paradise a été reprise dans plusieurs films, notamment dans No Pain No Gain.

Une petite carrière sur les écrans

À partir de là, Coolio se lance dans une carrière cinématographique et télévisée. On le voit dans American Summer et Escroc malgré lui en 1996, passe d'une série télévisée à l'autre et apparaît surtout dans des téléfilms et des films sortis directement en vidéo. Son fait d'armes le plus notable reste son rôle du Dr Jonathan Crane dans Batman & Robin en 1997. Il apparaît aussi dans Daredevil en 2003, mais uniquement dans la version director's cut.

Dante Jackson (Coolio) - Daredevil ©UGC Fox Distribution

Côté vie privée, il a vécu entre 2004 et 2007 en couple avec la chanteuse française Lesly Mess, plus connue sous le nom d'Afida Turner. Celle-ci a réagi sur Twitter à sa disparition.