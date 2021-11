Décès de Dean Stockwell, grand acteur de cinéma et star de "Code Quantum"

Acteur de cinéma depuis 1945, star de la série "Code Quantum" aux côtés de Scott Bakula, Dean Stockwell est décédé le 7 novembre 2021 à l'âge de 85 ans. Sa figure, sa présence, ses apparitions remarquées dans de nombreux films et sa consécration grâce à la série culte du début des années 90 en avaient fait une légende des écrans.

Une vie de cinéma

C'est une nouvelle bien triste. Né le 5 mars 1936 à Hollywood, l'acteur Dean Stockwell est décédé le 7 novembre 2021. Si on le connaît surtout en France pour son rôle de l'amiral Al Calavicci dans la série culte Code Quantum, il est apparu dans plusieurs dizaines de films depuis 1945, et autant de séries télévisées. Fils de l'acteur Harry Stockwell, il débute dès l'âge de 9 ans dans La Vallée du jugement et Escale à Hollywood. Il ne s'arrêtera plus, et obtient une première récompense en 1948 avec un Golden Globe de la jeunesse pour son rôle dans Le Mur invisible de Elia Kazan.

Quelques années plus tard, il reçoit deux Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Le premier en 1959 pour Le Génie du mal de Richard Fleischer et le second en 1962 pour Long voyage vers la nuit de Sydney Lumet. Il est, avec Marcello Mastroianni et Jack Lemmon, l'un des trois seuls acteurs à avoir reçu deux fois cette prestigieuse récompense.

Long voyage vers la nuit ©Embassy Pictures

Apparaissant aussi chez Francis Ford Coppola, Robert Altman, David Lynch ou encore Wim Wenders, il devient une figure familière et très appréciée d'Hollywood. On le voit encore dans Air Force One de Wolfgang Petersen, dans Un Crime dans la tête de Jonathan Demme et une dernière fois sur grand écran dans Max Rose en 2016.

Un rôle inoubliable dans Code Quantum

À une époque où interpréter un personnage principal d'une série télévisée n'était pas forcément la tâche la plus glorieuse, Dean Stockwell renverse le jeu en incarnant l'hologramme Al dans la très populaire série Code Quantum. Avec Scott Bakula, qui interprète Sam Beckett, ils font de cette série aux aventures spatio-temporelles un petit monument de télévision entre 1989 et 1993, qui s'étend sur 5 saisons et 96 épisodes.

Code Quantum ©NBC

Grand succès dans le monde entier, Code Quantum a été diffusée en France à partir de 1993 et a connu plusieurs rediffusions depuis. Pour Dean Stockwell, c'est une consécration et l'accession à une immense popularité. Il a reçu pour sa performance dans cette série le Golden Globe du Meilleur acteur dans un second rôle dans une série en 1990. Pour son dernier voyage, Dean Stockwell a fait ses adieux depuis son domicile de Los Angeles, emporté par des causes naturelles.