Décès de Jerry Stiller : Ben Stiller rend hommage à son père

Ce lundi 11 mai, Ben Stiller a annoncé le décès de son père Jerry, à l'âge de 92 ans. Après avoir formé un célèbre duo comique avec sa compagne Anne Meara, Jerry Seinfeld trouve des rôles à succès à la télévision et au cinéma, dans la série "Seinfeld" et la comédie musicale "Hairspray". Le comédien a par ailleurs collaboré à plusieurs reprises avec son fils, qui lui a rendu un tendre hommage.

Le paysage comique américain vient de perdre une figure emblématique. Le comédien et humoriste Jerry Stiller est décédé à l'âge de 92 ans. Son fils Ben Stiller a annoncé la triste nouvelle sur Twitter, en précisant que son père est mort de causes naturelles. Le réalisateur de Tonnerre sous les tropiques a déclaré :

Je suis triste de vous dire que mon père, Jerry Stiller, est mort de causes naturelles. Il était un super père et grand-père et le plus dévoué des maris auprès d’Anne pendant 62 longues années. Il va beaucoup nous manquer. Je t’aime papa

Un maître de l’improvisation

Né en 1927 à New York, Jerry Stiller débute sa carrière d’humoriste au milieu des années 50, après avoir servi au sein de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune comédien apparaît alors dans des émissions comme le Ed Sullivan Show. Au cinéma, il fait ses débuts en tant qu'acteur en 1974 dans le film d’action Les Pirates du métro et le film catastrophe 747 en péril. Mais ce sont ses performances dans des comédies qui marquent les mémoires, à l’image de celle du Hairspray de John Waters, et de son remake orchestré par Adam Shankman en 2007.

Jerry Stiller a par ailleurs été dirigé par son fils dans Zoolander et sa suite, dans lesquels il incarne Maury Ballstein, l'agent du célèbre mannequin. Ben Stiller et son père se sont également donnés la réplique dans Les Femmes de ses rêves des frères Farrelly. Le rôle le plus célèbre de l’humoriste reste celui de Frank Costanza, le père de George Costanza dans la sitcom culte Seinfeld. Maître de l’improvisation, Jerry Stiller formait un célèbre duo comique avec sa compagne Anne Meara, décédée en 2015. Le tandem, sobrement baptisé "Stiller and Meara" a transmis son goût pour la comédie à leurs deux enfants, Ben et Amy Stiller.