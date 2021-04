Décès de Joseph Siravo, père de Tony dans Les Soprano

Les Soprano sont en deuil. Joseph Siravo, connu pour avoir joué le père de Tony Soprano dans la série culte de HBO, est décédé à l'âge de 64 ans des suites d'un cancer. L'acteur n'était pas qu'une figure récurrente du petit écran, il était également un comédien reconnu de théâtre.

L'impitoyable père de Tony Soprano

C'est sur Instagram qu'Allegra Okarmus, la fille de Joseph Siravo, a annoncé la triste nouvelle :



J'étais à ses côtés lorsque mon cher père est décédé ce matin, paisiblement, dans sa maison adorée. Je suis extrêmement reconnaissant de l'avoir eu ici sur Terre, et je sais qu'il n'est pas allé très loin.

Né à Washington, le 12 février 1957, l'acteur s'est fait connaître en 1993 dans le film L'Impasse de Brian De Palma.Par la suite, il joue dans de nombreuses séries telles que New York Unité Spéciale, Made in Jersey ou bien encore Dirty Sexy Money. Toutefois, il trouve son rôle le plus important dans Les Soprano. En effet, il incarne dans les flashbacks le père de Tony, avec qui il entretient une relation très compliquée. Triste ironie du sort quand on sait qu'il y a sept ans, James Gandolfini perdait également la vie.

Les Soprano ©HBO

Récemment, il a interprété Fred Goldman, le père de la victime Romuald Goldman dans American Crime Story : l'affaire O.J. Simpson. On a également pu le voir dans la série ABC For Life, et le film Amazon The Report. Dans ce dernier, il incarnait John Rizzo, ancien avocat général par intérim de la CIA.

Joseph Siravo était également une star de Broadway

En dehors du grand et du petit écran, Joseph Siravo était également connu des planches. En effet, la première carrière de l'acteur se trouve au théâtre. Il a ainsi joué dans plus de 2000 représentations, notamment sur des scènes prestigieuses telles que celles de Broadway. En 2006, il a notamment fait partie de la comédie musicale Jersey Boys, pour laquelle il a gagné de multiples récompenses.

Plusieurs anciens collaborateurs lui ont rendu hommage. On citera Garry Pastore, avec qui Joseph Siravo a travaillé dans L'impasse et Les Soprano. On pourra également citer Michael Imperioli ou bien encore Maureen Van Zandt, touchés par sa disparition.