Décès de l'acteur et humoriste Wahid Bouzidi

Membre historique du Jamel Comedy Club, présent au cinéma dans de nombreuses comédies populaires, Wahid Bouzidi était hospitalisé à Marrakech suite à un AVC survenu le 16 août. Le comédien de 45 ans est décédé ce dimanche 20 août 2023.

Décès de Wahid Bouzidi

La scène comique française est en deuil. Hospitalisé à Marrackech et plongé dans le coma depuis le 16 août, victime d'un nouvel AVC, l'acteur et humoriste Wahid Bouzidi s'est éteint le 20 août 2023 à l'âge de 45 ans. Révélé par le Jamel Comedy Club, dont il fut en 2009 un personnage iconique de la série Inside Jamel Comedy Club, Wahid Bouzidi s'était depuis épanoui sur scène et dans plusieurs films.

Ftormania ©Hanibal Prod

On retiendra notamment ses participations aux comédies Case départ et Mohamed Dubois, Beur sur la ville, Neuilly sa mère, sa mère !, ou encore Nicky Larson et le Parfum de Cupidon et Alad'2. On pouvait le voir régulièrement à la télévision, participant à des émissions de divertissement, et il avait été au casting d'un épisode de la série Capitaine Marleau en 2017.

"J’ai pris conscience qu’on est juste de passage"

D'une santé fragile, Wahid Bouzidi avait été victime d'un AVC en 2021. Un accident qu'il avait surmonté, remontant sur les planches trois mois après. La scène était sa passion, comme il l'avait alors déclaré dans les colonnes du Courrier de l'Atlas :

Les médecins n’ont pas arrêté de me dire que je ne remonterai plus jamais sur scène. Et il y a une semaine, je présentais mon spectacle ! Le fait de tenir des heures sur scène est une revanche. Alors, je ne vais surtout pas me plaindre. J’ai pris conscience qu’on est juste de passage, qu’il faut juste kiffer la vie. (...) Je suis dans mon élément quand je suis face à un public. Avec tout l’amour que je reçois de lui, c’est normal. Tout cet amour, c’est juste magnifique. On est comme une grande famille.

La triste nouvelle a été rendue publique par sa famille sur son compte facebook, relayée par ses proches qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.