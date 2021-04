Décès de l'acteur Walter Olkewicz, figure de Twin Peaks

Célèbre pour son rôle de barman dans "Twin Peaks", vu dans "Seinfeld" et chez Spielberg, l'acteur Walter Olkewicz est décédé à Los Angeles le 6 avril 2021, à l'âge de 72 ans.

Walter Olkewicz : des débuts timides sur petit et grand écran

C'est son fils, le scénariste Zak Olkewicz qui a confirmé l'information :



C'était un homme bien qui a montré son amour pour la créativité et les arts. Il m'a transmis cette passion et j'ai hâte de la transmettre aux petits-enfants qu'il aimait tant.

Né en 1948 dans le New Jersey, Walter Olkewicz a débuté sa carrière dans les années 70. Il apparaît ainsi dans les séries télévisées La croisière s'amuse, Mariés, deux enfants, Cheers, L'Agence Tous Risques, Madame est servie et Family Ties. Dans le même temps, on a également pu l'apercevoir dans des films réputés tels que 1941, réalisé par Steven Spielberg en 1980.

Des rôles mémorables à la télévision

En 1990, il intègre le casting de la première saison de Twin Peaks. La série créée par David Lynch sera son rôle le plus mémorable sur petit écran. En effet, son personnage de barman, Jacques, va revenir de manière récurrente durant la saison 1. Il sera aussi présent dans le long-métrage Twin Peaks, sorti en 1992.

Dans les années 90, on a également pu le voir dans les séries Bagdad Cafe, Grace Under Fire, Urgences et Profiler. A noter qu'il fut le doubleur du gangster Falcone dans la série animée Batman. Enfin, Walter Olkewicz est aussi resté célèbre pour son hilarant rôle de Nick "The Cable Guy" dans un des épisodes les plus célèbres de la sitcom culte Seinfeld.

Entre santé fragile et retour inespéré à la télévision

À compter des années 2000, Walter Olkewicz a dû ralentir de manière drastique sa carrière. En effet, l'acteur souffrait de nombreuses complications de santé qui l'ont fait durement souffrir. Pourtant, en 2017, il crée la surprise en reprenant son rôle dans le revival de Twin Peaks.

Jean-Michel Renault (Walter Olkewicz) - Twin Peaks ©Showtime

Zak Olkewicz est d'ailleurs revenu sur cet événement qui sera la dernière apparition à l'écran de son père :

C'était son premier rôle en près de 15 ans, et il a tout fait derrière un bar pour couvrir le fait qu'il ne pouvait pas se tenir debout.

Emporté par une longue maladie, Walter Olkewicz laisse derrière lui un fils, une belle-fille (elle aussi scénariste) et deux petits-enfants.