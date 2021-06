Décès de Lionel Leroy, interprète des génériques d'Ulysse 31 et de Goldorak 82

Il a marqué des millions de téléspectateurs français des années 80 en chantant plusieurs génériques de séries télévisées. Lionel Leroy (de son vrai nom Yves Martin) est décédé à 65 ans.

Lionel Leroy : compositeur pour Sheila

Né le 15 février 1956, Lionel Leroy débute sa carrière musicale dans les années 70 lorsqu'il devient choriste pour des artistes populaires à l'époque, tels que Dave et Gerard Lenorman. Cependant, sa carrière prend un véritable tournant lorsqu'il fait la rencontre de celle qui deviendra son épouse entre 2006 et 2016 : Sheila. La célèbre chanteuse pousse alors Lionel Leroy à écrire de nombreuses chansons pour elle. Dès titres qui l'ont profondément marqué, comme en témoignage l'hommage qu'elle a rendu à son ex-mari sur sa page Facebook.

À noter que le chanteur interprète lui-même en solo (sous le nom de Yves Martin) des morceaux tels que Cité de malheur en 1984, Comme dit Lionel Richie en 1985, Partir en 1988 ou bien encore Pour sauver l'amour en 2012. Autant dire que Lionel Leroy est un chanteur accompli, bien que ses chansons n'aient pas vraiment marqué le grand public. Cependant, c'est dans un autre registre que l'artiste connaît une plus importante notoriété. En effet, si vous ne connaissez pas son nom, vous l'avez déjà entendu plus d'une fois à la télévision.

Ulysse 31 ©FR3 - RTL Production

Ulysse revient !

C'est au milieu des années 70 que Lionel Leroy commence à se faire connaître pour être la voix française des génériques télévisés américains. Il débute ainsi avec la série The New Adventures of Wonder Woman. Il va poursuivre sur sa lancée en étant crédité au générique de séries télévisées cultes tels que Starsky & Hutch, Dallas ou bien encore L'amour du risque. En parallèle, il s'est également fait connaître par la japanimation. En effet, en 1981, il se charge des génériques du début et de la fin du célèbre anime de space opera : Ulysse 31. Un an plus tard, il récidive avec Goldorak 82 qui obtient un certain succès à la télévision.

Lionel Leroy laisse derrière lui une génération 70 et 80 (Récré A2 for ever !) endeuillée, mais totalement bercée dans leur enfance par sa voix.