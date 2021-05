Décès de Samuel E. Wright, voix originale de Sébastien dans La Petite Sirène

« Aujourd'hui, la ville de Montgomery pleure la perte de Sam Wright ». Tels sont les tristes mots que l’on a pu lire sur la page officielle Facebook de la ville natale de Samuel E. Wright. L’acteur et doubleur américain est décédé à l’âge de 74 ans. Il était notamment célèbre pour avoir donné sa voix à Sébastien, l’attachant crustacé de « La Petite Sirène ».

Un talent des planches

Né le 20 novembre 1946 à Montgomery, Samuel E. Wright se fait connaître dans le domaine théâtral, à partir des années 70. Il joue ainsi de nombreuses pièces sur la célèbre scène new-yorkaise de Broadway. Parmi elles, on peut notamment citer Jesus Christ Superstar, Two Gentlemen of Verona, Pippin et Over Here !. En 1983, il est consacré avec The Tap Dance Kid. En effet, sa performance va lui permettre d’être nommé aux Tony Awards 1984, dans la catégorie meilleur acteur dans une comédie musicale.

Quatorze ans plus tard, il va obtenir une nouvelle nomination pour son rôle de Mufasa dans la pièce de théâtre Le Roi Lion. À noter que Samuel E. Wright s’est également illustré en interprétant L’Épouvantail dans la comédie musicale sur planches The Wiz (inspiré de l’œuvre Le Magicien d’Oz). Jouée en 1995, la pièce de théâtre fut l’occasion de retrouver un casting majoritairement afro-américain composé de Wright, Whitney Houston, Keith David et Cedric The Entertainer.

Collaboration régulière entre Wright et Disney

Samuel. E Wright s’est également illustré au cinéma et à la télévision. En effet, sur grand écran, on a pu le retrouver dans Bird, biopic sur Charlie Parker que Clint Eastwood réalise en 1988. L’acteur va notamment marquer les esprits dans le rôle du jazzman Dizzy Gillespie. Sur petit écran, on a pu le retrouver dans les séries Enos, New York, police judiciaire et The Cosby Show.

Cependant, c’est surtout en travaillant avec Disney que l’acteur a principalement construit sa notoriété. Ainsi, en 1989, il est recruté pour jouer la voix de Sébastien, l’acolyte crustacé d’Ariel dans La Petite Sirène. Un rôle qui va lui apporter la gloire puisque son jeu et son timbre vocal particulier sur les chansons Under the sea (Sous l’océan en VF) et Kiss the girl (Embrasse-là en VF) vont ravir des millions de spectateurs. Sa performance va d’ailleurs permettre au film d’obtenir l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1990. Par la suite, Samuel E. Wright va de nouveau prêter sa voix dans les suites cinématographiques du film de 1989, la série télévisée La Petite Sirène, et les dessins animés Marsupilami et Disney’s tous en boîte (qui verront des apparitions de Sébastien). Il prêtera également sa voix dans un autre film Disney : Dinosaure.

Samuel E. Wright (Sébastien) - La Petite Sirène ©Walt Disney Pictures

Voix légendaire du crabe le plus célèbre de l’univers Disney, Samuel E. Wright avait récemment vu son nom circuler par les fans afin qu’il reprenne son rôle dans le prochain remake live de La Petite Sirène. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Mais personne n’oubliera son inimitable voix.