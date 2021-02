Décès de Tonton David, auteur du tube Chacun sa route (Un Indien dans la ville)

C'est une journée bien triste pour la musique. L'artiste français David Grammont, plus connu sous le nom de scène de Tonton David, est décédé à l'âge de 53 ans. Chanteur engagé, il a vu l'un de ses plus célèbres morceaux faire partie de la comédie populaire "Un Indien dans la ville".

Une figure du reggae français

Originaire de La Réunion, David Grammont est arrivé très jeune dans la capitale française. C'est durant son adolescence qu'il découvre le raggamuffin et décide d'embrasser une carrière de chanteur. C'est ainsi qu'il devient Tonton David. Ses deux premiers albums intitulés Le Blues des Racailles (1990) et Allez leur dire (1994) ont contribué à faire de lui l'un des pionniers du reggae en France. On se souvient notamment de son célèbre morceau Peuples du Monde et son mythique refrain engagé :

Issus d’un peuple qui a beaucoup souffert, Nous sommes issus d’un peuple qui ne veut plus souffrir.

Surtout, sa chanson Sur et Certain fut un gros succès critique (il connut une nomination aux Victoires de la Musique) et commercial (350 000 exemplaires vendus).

Chacun son rêve, chacun son destin

Son heure de gloire, il la connaîtra véritablement en 1994 à l'occasion de son tube Chacun sa route, tiré de son second album. En effet, la chanson enregistrée avec Manu Katché et Geoffrey Oryema deviendra le morceau thème du film Un Indien dans la ville. La comédie réalisée par Hervé Palud, avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Ludwig Briand, Miou-Miou et Arielle Dombasle, voyait un adolescent amazonien découvrir pour la première fois Paris. Certes, le speech est simple mais le film fut un grand succès en terminant second au classement du box-office français de l'année 1994 (derrière Le Roi lion). En outre, tout le monde se souvient de cette célèbre séquence au cours de laquelle le jeune indien se balade au milieu de la route des Champs-Elysées, sous le son magnifique de Tonton David.

Mimi-Siku (Ludwig Briand) - Un Indien dans la ville ©ICE3

Ces dernières années, le reggaeman s'était fait discret. En effet, il vivait une paisible vie en Moselle, entouré de sa femme et de ses quatre enfants. Malgré tout, à 50 ans passés, il continuait toujours de se produire, et avait même prévu de sortir un nouvel album. Malheureusement, un accident vasculaire en aura décidé autrement pour lui.

Les hommages ne se sont pas fait attendre, d'Omar Sy à Pierpoljak, en passant par Nuttea, Doc Gyneco ou bien encore Abd Al Malik. Une chose est certaine : il était très aimé. Bonne route, Tonton...