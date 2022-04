Décès d'Estelle Harris, actrice de "Seinfeld" et voix de Madame Patate dans "Toy Story"

Estelle Harris est décédée à 93 ans. La comédienne était une figure mémorable de "Seinfeld" où elle jouait la mère George Costanza. Elle était également la voix originale de Madame Patate dans les "Toy Story".

La mère de George Costanza dans Seinfeld

Seinfeld est probablement une des meilleures sitcoms proposées par la télévision américaine. Diffusée entre 1989 et 1998 par NBC, la série mettait en scène Jerry Seinfeld dans sa vie de tous les jours avec ses amis George et Elaine, ainsi que son voisin exubérant Kramer. Ce show qui ne racontait rien ("about nothing" comme l'ont pitché Seinfeld et Larry David à NBC) a eu une influence évidente sur des séries comme Friends et How I Met Your Mother.

Seinfeld ©NBC

Parmi les personnages secondaires, on se souvient évidemment de la mère de George, incarnée avec brio par Estelle Harris. Une mère acariâtre qui n'a jamais rit de sa vie. Et donc un outil de comédie assez génial dans la série. On apprend malheureusement via Deadline que la comédienne est décédée le samedi 2 avril, à quelques jours de fêter ses 94 ans. Un mort de causes naturelles, chez elle, à Palm Desert en Californie.

La carrière d'Estelle Harris

Avant de devenir ce personnage iconique de Seinfeld, Estelle Harris a eu l'occasion de tourner dans des films et des séries. Elle a notamment participé à Il était une fois en Amérique (1984) de Sergio Leone, où elle incarne la mère de la jeune Peggy. Elle a également prêté sa voix pour des films d'animation, et plus particulièrement les Toy Story. Estelle Harris est en effet la voix de Madame Patate dans la version originale de Toy Story 2 (1999) et les opus suivants. On peut également l'entendre dans Frère des ours (2003) et Tarzan 2 : L'Enfance d'un héros (2005).

Suite à l'annonce de son décès, Jason Alexander, l'interprète de George dans Seinfeld, a tenu à rendre hommage à sa mère fictive. Dans un Tweet, il écrit à son sujet :

Une de mes personnes préférées est décédée – ma mère à la télévision, Estelle Harris. La joie de jouer avec elle et de savourer son rire glorieux était un régal. Je t'adore, Estelle. Mon amour à ta famille. De la sérénité maintenant et toujours.

Vous pouvez retrouver Estelle Harris dans la série Seinfeld, disponible en intégralité sur Netflix.