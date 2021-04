Décès du rappeur DMX, vu dans Roméo doit mourir et En sursis

Le miracle n'aura malheureusement pas eu lieu. Après presque une semaine d'hospitalisation, le rappeur DMX s'est éteint des suites d'une overdose. Avec son décès, c'est le monde du hip-hop qui est en deuil. L'artiste s'était également fait remarquer sur grand écran...

DMX, une légende du rap

Le triste communiqué des proches de DMX a été annoncé dans le magazine Pitchfork :

Nous sommes profondément attristés d'annoncer aujourd'hui que notre bien-aimé, DMX, né Earl Simmons, est décédé à l'âge de 50 ans à l'hôpital White Plains, avec sa famille à ses côtés, après avoir été placé sous assistance respiratoire ces derniers jours.

Né le 18 Décembre 1970 à Mount Vernon (dans l'Etat de New-York), Earl connait une enfance difficile. En effet, sa jeunesse est marquée par un contexte familial compliqué et de nombreux démêlés avec la justice. C'est vers la fin des années 80 qu'il débute sa carrière musicale. En 1997, il intègre le label Ruff Ryders et en devient l'une des grandes stars avec le groupe The Lox et la rappeuse Eve.

Ainsi, son premier album It's Dark and Hell Is Hot est un véritable succès commercial. On y trouve notamment le single Ruff Ryders Anthem qui deviendra un véritable hymne dans le milieu new-yorkais. Ce sera le début d'une décennie d'albums et de titres marquants tels que Slippin', Party Up, X' Gon give it to ya' (entendu notamment dans Deadpool) ou bien encore What's my name. Ses paroles crues et sa prestance l'imposent comme un artiste incontournable de la scène hip-hop.

Une reconnaissance sur la scène cinématographique

DMX devient une véritable image de marque dans les années 90 et 2000, comme le montre sa présence dans les jeux vidéos Def Jam. Toutefois, c'est sur grand écran qu'il parvient à s'illustrer. En effet, après un passage remarqué dans Belly de Hype Williams, il participe à Romeo doit mourir. Bien que son rôle soit très secondaire dans le long-métrage, le rappeur marque les esprits. Surtout, il s'investit beaucoup dans le film en signant le morceau Come back in One Piece (en duo avec la regrettée Aaliyah), présent dans la bande-originale.

Cet investissement lui permettra de collaborer à nouveau avec le réalisateur Andrzej Bartkowiak sur deux autres films d'action. En effet, il obtient des rôles de premier plan aux côtés de Steven Seagal dans Hors Limites, puis aux côtés de Jet Li (pour la seconde fois) dans En sursis. A noter qu'il apparaîtra également sur petit écran dans des séries telles que New York 911 et Bienvenue chez les Huang.

En Sursis ©Warner Bros. Pictures

Rest in Peace, Earl. Ruff Ryders roll.