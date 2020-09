Diana Rigg, inoubliable Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir, est décédée

L’actrice Diana Rigg est décédée à l’âge de 82 ans. Ayant marqué les esprits avec, notamment, son rôle dans la série "Chapeau melon et bottes de cuir", l'actrice britannique était aussi apparue dans "Game of Thrones" ces dernières années.

Diana Rigg, l'actrice qui a marqué les esprits en Emma Peel

L’actrice britannique Diana Rigg s’est éteinte à l’âge de 82 ans, ce jeudi 10 septembre. Son agent a confirmé la nouvelle à la BBC, révélant qu’elle « est décédée en paix tôt ce matin. Elle était chez elle avec sa famille, qui a demandé de l’intimité pendant ce moment difficile. » L’Anglaise a eu une longue et riche carrière aussi bien à la télévision qu’au théâtre, et bien que moins prolifique, au cinéma.

Elle a surtout marqué toute une génération avec son rôle d’Emma Peel dans la série britannique ultra-populaire des années 60 Chapeau melon et bottes de cuir. Même si elle n’y apparaissait pas dans les premières saisons du show, elle a marqué les esprits avec son interprétation du personnage, qui était vite devenu l’un des chouchous du public. La série suivait les aventures de deux agents des Services Secrets britanniques, qui se retrouvaient toujours forcés de déjouer des plans diaboliques et de résoudre des énigmes difficiles. Le duo qu’elle y formait avec Patrick Macnee était à l’origine de l’immense succès de la série à l’international.

Quelques années plus tard, elle décroche un rôle mythique, cette fois au cinéma, puisqu’elle est choisie pour incarner la comtesse Teresa « Tracy » di Vincenzo dans le sixième James Bond, Au service Secret de Sa Majesté, sorti en 1969. Elle y donne la réplique à George Lazenby, le seul acteur de la franchise à n’avoir interprété 007 qu’une seule fois. Et le personnage de Tracy est lui aussi resté dans les mémoires puisqu’il s’agit de la première – et jusqu’à aujourd'hui la seule – James Bond Girl à avoir épousé le plus célèbre des agents secrets dans l’un des films de la saga.

Diana Rigg, alias Lady Olenna Tyrell pour les plus jeunes générations

Pour les plus jeunes générations, Rigg était surtout connue pour son interprétation de Lady Olenna Tyrell dans la série phénomène Game of Thrones. Elle y apparaissait en tout dans 18 épisodes, de la troisième à la septième saison.

Comme le rappelle la BBC, elle avait pris beaucoup de plaisir à interpréter « la Reine des épines », ainsi qu’elle l’avait expliqué l’année dernière, puisqu’elle aimait se glisser dans la peau de personnages détestables, et avait assuré qu’Olenna avait les meilleures répliques :

J’adore jouer des méchants. Ils sont tellement plus intéressants que les bons. Certains acteurs n’aiment pas jouer les méchants ; ils aiment bien qu’on les apprécie. J’adore qu’on ne m’apprécie pas. Olenna avait les meilleures répliques.

Une actrice reconnue et souvent nommée

En 1990, Diana Rigg a remporté le BAFTA de la meilleure actrice dans une série pour son rôle d’Helena, une belle-mère difficile, dans Mother Love. Elle a aussi gagné un BAFTA spécial dix ans plus tard pour Chapeau melon et bottes de cuir, partagé avec les autres stars de la série, Honor Blackman, Joanna Lumley et Linda Thorson. Enfin, elle a aussi été nommée à neuf reprises aux Emmy Awards, en remportant un dans la catégorie « Meilleur second rôle féminin dans une mini-série ou un programme spécial » pour son rôle de Mrs Danvers dans Rebecca, en 1997.

En 1994, elle s’est vue attribuer le titre de Dame Commander of the British Empire, et pouvait donc être appelée Dame Diana Rigg.

Avant de s’éteindre, elle était impliquée sur deux projets : le film Last Night in Soho, prévu pour le 28 avril 2021 dans les salles, et le remake en série de Narcisse noir, qui n’a pas encore de date de sortie. Ses fans devraient donc avoir l’occasion de la voir dans ses deux derniers rôles.