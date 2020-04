Dieter Laser, le terrible chirurgien de The Human Centipede, est décédé

Dieter Laser, acteur allemand connu pour son rôle de chirurgien de l'enfer dans la saga "The Human Centipede", est décédé à l'âge de 78 ans.

Dieter Laser, l’acteur allemand connu pour avoir joué dans deux films de la trilogie The Human Centipede, est décédé à l’âge de 78 ans. Disparu le 29 février 2020, la nouvelle nous parvient seulement aujourd'hui.

Si vous aimez les films d’horreurs assez extrêmes, vous avez sûrement vu The Human Centipede. Si non, le film raconte l’histoire du chirurgien fou Dr Josef Heiter, qui a pour projet de construire un mille-pattes humain en liant des personnages de leur derrière à leur visage, créant un seul et unique (et horrible) système digestif. Dieter Laser interprétait ce chirurgien au regard glaçant qui a sans doute traumatisé beaucoup d’entre vous quand le film est sorti en 2009.

Il avait aussi joué dans le troisième volet de la trilogie, The Human Centipede 3 (Final Sequence), en 2015. Il incarnait un personnage différent quoique tout aussi horrible, le gardien de prison Bill Boss.

Une carrière marquée par un rôle culte

Dieter Laser a commencé sa carrière à la fin des années 60 avec des rôles à la télévision mais aussi sur scène au théâtre. Il a multiplié les seconds rôles pendant sa carrière et a travaillé aux côtés de nombreuses stars américaines comme Glenn Close, John Malkovich ou encore Donald Sutherland. C’est avec cette saga gore qu’il a trouvé un certain succès auprès du public international. Le film avait été assez controversé à sa sortie mais avait tout de même suscité énormément de discussions chez les fans de l’horreur.

Un message posté sur les pages officielles Facebook et Twitter de Dieter Laser ont ainsi annoncé que l’acteur était décédé le 29 février. Parmi les hommages qui lui ont été rendus, on trouve celui du réalisateur de la saga The Human Centipede, Tom Six.

Je suis choqué d’apprendre la mort de Dieter Laser. C’était une force de la nature, un être humain unique et acteur emblématique. Je suis tellement fier qu’on ait créé de la pop-culture ensemble. J’aurais aimé qu’on fasse encore plus de films ensembles. RIP mon ami, tu vivras pour toujours sur nos écrans !

Le dernier film de Dieter Laser est November, un film fantastique sorti en 2017.