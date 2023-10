Mort de Marwan Berreni : ce que l'on sait

Un corps a été retrouvé dans une ferme inhabitée du Rhône, avec une sacoche contenant des papiers d'identité appartenant au comédien Marwan Berreni. Celui-ci, acteur dans "Plus belle la vie", avait disparu et était recherché depuis le début du mois d'août.

Le point sur la disparition de Marwann Berreni

Depuis le début du mois d'août et un accident dans lequel il pourrait être impliqué, l'acteur Marwan Berreni a disparu des radars et est depuis recherché. L'acteur, connu pour son rôle d'Abdel Fedala dans Plus Belle la vie, tenu de 2009 à 2022, n'a en effet plus donné signe de vie depuis un accident de la route à Mâcon où une femme avait été renversée à la sortie d'une boîte de nuit le 3 août.

Le conducteur avait alors pris la fuite, mais les débris retrouvés sur le lieu et des témoignages, puis la découverte le 5 août d'un véhicule appartenant à Marwan Berreni pouvant "correspondre au véhicule impliqué dans l'accident" ont orienté les enquêteurs sur la piste de l'acteur de 34 ans, introuvable.

Plus belle la vie ©France 3

Un corps retrouvé

Ce jeudi 12 octobre un corps a été retrouvé dans une ferme inhabitée du Rhône, avec un sac-banane et des papiers d'identité de Marwann Berreni. Ces papiers, selon la procureure de la République Laetitia Francart, sont sa carte d'identité, son permis de conduire et une carte bancaire. Elle a déclaré par ailleurs dans son communiqué que des prélévements ADN sont en cours pour permettre l'identification du corps.

Le corps a été retrouvé pendu, et les premières constatations conduisent les enquêteurs à envisager l'hypothèse d'un suicide. Ses parents lui avaient écrit en octobre une lettre publiée dans Libération pour qu'il sorte du silence, tout en demandant qu'une véritable enquête soit conduite sur sa disparition.

Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas. Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi !

Le père de Marwen Berreni, Mourad, contacté par les autorités pour fournir son ADN et établir qu'il s'agit bien là du corps de son fils, a écrit ce vendredi 13 octobre à Libération : "La porte de l'espoir s'est refermée, et se dit "en colère d'avoir été laissé dans un silence total par la police et la justice".